ساماندهی تحصیل دانش آموختگان سایر رشته ها در علوم انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۵۵ کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه که به ادامه بررسی پیش‌نویس سیاست‌های اجرایی هدایت استعدادهای برتر دانشجویی به علوم انسانی و حوزه‌های علمیه اختصاص داشت؛ گزارشی پیرامون این موضوع ارائه شد.

در این گزارش که توسط ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور تدوین شده، ابتدا روند تغییر رشته از رشته های مهندسی و علوم پایه به رشته های علوم انسانی بر اساس آمارهای موجود مورد تحلیل قرار گرفت و در ادامه نیز برخی علل عدم گرایش نخبگان به رشته های علوم انسانی از منظر آسیب‌شناسی بررسی شد.

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به این موضوع که فارغ التحصیلان رشته مدیریت در شاخه های مختلف آن بیشترین تمایل برای حضور در سایر حوزه های علوم انسانی و حوزه های علمیه را دارند، بر لزوم ساماندهی ادامه تحصیل دانش آموختگان غیر علوم انسانی در مقطع تحصیلات تکمیلی علوم انسانی تاکید شد.

پس از ارائه این گزارش اعضاء به بیان نظرات خود پرداختند که می توان به، نیاز به ارائه تعریف جامع از مفهوم استعداد تحصیلی، تبیین دقیق توانمندی های فارغ التحصیلان علوم انسانی، تمایز میان حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی، آگاه سازی جامعه از ظرفیت های موجود در علوم انسانی و لزوم هدایت تحصیلی درست و کارآمد در علوم انسانی اشاره کرد.

تمرکز بر استعدادیابی و شناسایی نخبگان در آموزش و پرورش، تحول در طبقه بندی نظام علمی کشور، تمرکز بر دروس میان رشته ای در هدایت دانشجویان و نیاز به ترسیم شاخص های تحول پذیر از استعدادها در علوم انسانی از دیگر پیشنهادات اعضاء در جلسه مذکور بود.