نمایندگان اتحادیه اروپا بر کنترل مرزها تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، نمایندگانی از اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا امروز در بروکسل اعلام کردند که کنترل مرزهای اروپایی باید تشدید شود.

آنها همچنین تاکید کردند که ورود مسافران به کشورهای اروپایی باید با کنترل بیشتر موارد امنیتی انجام شده و در صورت لزوم انگشت نگاری به عمل آید.

کمیسر امنیتی کمیسیون اروپا نیز در این باره خاطرنشان کرد: مقابله با برخورد با هرگونه اقدامات احتمالی گروههای تروریستی از جمله مواردی است که در بحث تامین امنیت اروپا به آن پرداخته شده است.

منابع امنیتی اروپا نیز اعلام کرده اند که بر اساس تخمین های انجام شده حدود ۵ هزار تروریست از کشورهای عراق و سوریه راهی کشورهای اروپایی شده اند که هر زمان بیم وقوع حادثه ای از سوی آنها دور از انتظار نیست.