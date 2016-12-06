تعریف ۶۰ طرح و ۱۱۷ پروژه ملی در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نیکو صبح امروز سه شنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید که در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: ۱۲ برنامه ملی برای اقتصاد مقاومتی، ۶۰ طرح و ۱۱۷ پروژه ملی تعریف شده است. سیاست های اقتصاد مقاومتی در این چارچوب پیگیری می شود و پروژه های ملی هر کدام برش استانی پیدا کرده و برخی از پروژه ها نیز برش استانی پیدا نمی کند.

وی اضافه کرد: مقوله هایی که وضعیت فرابرنامه ای و سازمانی دارد را در قالب بسته تعیین کردند که از آن جمله می توان به بسته فرابخشی اشتغال و بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد.

معاون برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان تصریح کرد: در بسته توسعه اشتغال پایدار از دو ظرفیت نهفته و پنهان اقتصاد ایران برای اشتغالزایی استفاده می شود که اولین مورد آن جوانان تحصیلکرده است. بهره برداری از ظرفیت جمعیت فعال و مناطقی که قابلیت ها و ظرفیت های خوب بالقوه بسیاری دارند نیز دو مسئله ای است که برای عملیاتی شدن این بسته در نظر گرفته اند.

نیکو ادامه داد: گام های اصلی این سند، شناسایی استعدادها و قابلیت های مناطق و برنامه ریزی و سیاست گذاری مشاغل، تعریف طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری مرتبط با ظرفیت های شهرستان ها و حمایت های نهادی، اعتباری، تسهیلاتی، آموزشی و اجرایی از پروژه های سرمایه گذاری هستند.

وی با اشاره به اینکه این بسته دارای یک کارگروه ملی و یک کارگروه استانی است، گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای اجرایی شدن این بسته در سطح ملی و حتی استانی وظایف مختلفی را برای سازمان ها و دستگاه های اجرایی تعیین کرده است.

معاون برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان در پایان عنوان کرد: حمایت ها و مشوق های مالی در سه بخش منابع اعتباری (مؤسسات عامل، نهادهای عمومیف صندوق توسعه ملی، کمک های فنی و اعتباری)، تخفیفات سهم آورده (اجرای پروژه در شهرک های صنعتی و کشاورزی، مناطق مرزی، دانش بنیان، پروژه در مناطق روستایی و غیره) و یارانه تخصیصی برای سود تهسیلات (اجرای پروژه در شهرک های صنعتی و کشاورزی، مناطق مرزی، دانش بنیان، پروژه در مناطق روستایی و غیره) تعیین شده است.