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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۴

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

موردی از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در لرستان گزارش نشده است

موردی از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در لرستان گزارش نشده است

خرم آباد- مدیر کل دامپزشکی لرستان گفت: تا کنون موردی از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در این استان گزارش نشده است.

غلامرضا توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در لرستان اظهار داشت: تا کنون موردی از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان مشاهده نشده است.

وی افزود: با توجه به اینکه این بیماری از طریق پرندگان وحشی انتقال می یابد، با هماهنگی محیط زیست استان شکار پرندگان ممنوع شده است.

مدیر کل دامپزشکی لرستان ادامه داد: در این راستا به دامداران اعلام شده که امنیت زیستی را رعایت کنند و روزانه آب و دانه، محیط مرغداری و ...را ضدعفونی کنند.

توکلی با بیان اینکه به کشتارگاه ها نیز هشدارهای لازم داده شده است گفت: ماشین های حمل مرغ، سالن های کشتار و محوطه های مربوطه باید به طور کامل ضدعفونی شوند و اگر احیانا تلفات طیور به صورت غیرمتعارف ایجاد شد، موارد مشکوک را گزارش کنند.

وی اضافه کرد: علیرغم اینکه تا کنون موردی از آنفلوانزای فوق حاد گزارش نشده اما مردم گوشت طیور  و تخم مرغ را به صورت کاملا پخته، مصرف کنند.

کد مطلب 3842361

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