به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی یزد، آیین رونمایی از کتاب «شغل شریف» نوشته محمدعلی جعفری نویسنده جوان و خوش‌ذوق یزدی پنج‌شنبه ۱۸ آذر از ساعت ۱۸ با حضور مجید قیصری و بهزاد دانشگر از نویسندگان مطرح ادبیات داستانی کشور و جمعی از مسئولان، هنرمندان و نویسندگان استان در سالن اجتماعات کتابخانه وزیری یزد برگزار می‌شود.

این کتاب شامل مجموعه داستان‌های اجتماعی است که در ۱۰۴ صفحه، و با شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ نسخه توسط انتشارات سوره مهر در سال ۹۵ منتشر و روانه بازار شده است.

نویسنده در کتاب شغل شریف، ۱۰ داستان کوتاه و خواندنی را با سبک نوشتاری متفاوت در هر داستان، با موضوع خانواده، سبک زندگی، جمعیت و فرزندآوری و با نثری روان و درون‌مایه‌ای تلنگرآمیز، به رشته تحریر در آورده که هرکدام در جای خود شیرین، جذاب و قابل تأمل است.

تو فقط لیلی باش، ته کوچه ثریا، جای خالی قرص‌ها، زنی در سایه، شغل شریف و کتابِ بخوانیم از جمله عناوین داستان‌های این کتاب است که با نگاه به دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی نوشته شده است.

محمدعلی جعفری متولد ۱۳۶۶ در یزد، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی شیمی از دانشگاه یزد است. وی نویسندگی را از سال ۱۳۸۷ با حضور در دوره‌های آموزش نویسندگی زیر نظر بهزاد دانشگر آغاز و تاکنون چندین کتاب منتشر کرده است.

«دلم برایش تنگ شده» درباره زندگی‌نامه شهید چمران، «شکوه دوران» با موضوع زندگی شهید عباس دوران، «شیر مرد شیرود» زندگی‌نامه شهید علی اکبر شیرودی، «مُلک نبی» روایت داستانی از منطقه عملیاتی شوش دانیال، «ساختِ مان» روایت داستانی منطقه عملیاتی دوکوهه، «برای آخرین بار» زندگی‌نامه داستانی شهید مصطفی ردانی‌پور و «رهبر دارالعباده» زندگی‌نامه شهید محراب آیت‌الله صدوقی(ره) از جمله آثار این نویسنده توانا است.

وی در حال حاضر رمان «خانه مغایرت» با موضوع اجتماعی و سبک زندگی و زندگی‌نامه شهید مدافع حرم محمدحسین محمدخانی را در دست چاپ دارد که امیدوار است در اوایل سال ۹۶ روانه باز کتاب شود.

گفتنی است، آیین رونمایی از کتاب «شغل شریف» با همکاری اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان و حوزه هنری یزد برگزار می‌شود.