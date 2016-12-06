هند و بنگلادش رقبای اصلی ایران در مسابقات انتخابی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، «زینب گیوه» با بیان اینکه تیم ملی به تمرینات بیشتری نیاز دارد، اظهار داشت: برای شرکت در مسابقات انتخابی جهان در منطقه آسیای مرکزی که به میزبانی هند برگزار می شود، تمرینات نسبتا خوبی داشتیم، اما فرصت زیادی نداریم و مدت تمرینات کم است.

وی تصریح کرد: یک ساعت و نیم تمرین در هر جلسه به نطر من کم است و نیاز به ساعت تمرینی بیشتری داریم.

کاپیتان تیم ملی والیبال بانوان گفت : هر چه به زمان مسابقه نزدیک می شویم، بایستی زمان تمرینات نیز بیشتر شود که امیدواریم این اتفاق بیافتد، چون پیش از این تمرینات بیشتری را انجام می دادیم.

گیوه گفت: حریف سرسخت ایران در این دوره از رقابت‌ها تیم هند به عنوان یکی از مدعیان صعود به مرحله ی بعد است. بنگلادش هم حریف سرسختی است که امیدوارم با قهرمانی در این گروه به دور بعد صعود کنیم.

مسابقات والیبال زنان انتخابی قاره آسیا در دو مرحله برگزار می شود که در مرحله نخست، رقابت ها در پنج گروه پیگیری می شود و تیم های قهرمان این پنج گروه به همراه پنج تیم برتر قاره آسیا در مرحله نهایی در دو گروه به مصاف یکدیگر می روند.

در مرحله نخست و در گروه آسیای مرکزی چهار تیم هند، مالدیو، ایران و بنگلادش از ۲۶ آذرماه در کشور هند به مصاف یکدیگر می روند تا قهرمان این رقابت ها به مرحله دوم رقابت های انتخابی آسیا صعود کند.

تیم ملی والیبال زنان ایران تمرینات خود را برای حضور شایسته در این رقابت ها از روز شنبه هفته جاری با ۱۵ بازیکن آغاز کرده است.