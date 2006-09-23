به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر شهرام گيل آبادي مدير راديو جوان، عبدالكريم خيامي مدير طرح و برنامه، مجيد حسيني مدير جوان و جامعه، علي سيفي مدير جوان و ورزش، حسن عابديني مدير جوان و انديشه، مهندس صحراگرد مدير جوان و دانش و يداله گودرزي مدير باشگاه راديويي جوان براي استفاده از رهنمودهاي آيت الله مكارم شيرازي با ايشان ديدار كردند.

آيت الله مكارم شيرازي در اين ديدار داشتن برنامه هايي براي جوانان را از واجبات نظام دانست و گفت: "روحيه نسل جوان امروز ستودني است و خوشبختانه جوانان امروز ما در تمام عرصه هاي مختلف به خصوص در مراسم مذهبي در صف اول قرار دارند. افرادي كه تبليغ مي كنند حضور جوانان ما در فعاليت هاي فرهنگي و مذهبي كم رنگ است، سخت در اشتباه بزرگي هستند."

وي خطاب به دست اندركاران راديو جوان خاطرنشان كرد: "شما در مقابل برنامه هاي غربي نبايد حالت تدافعي داشته باشيد، بلكه بايد حالت تهاجمي بگيريد. نقطه ضعف فرهنگ غرب يعني از هم گسيختگي خانواده و آينده تاريك آن را با آمار و اطلاعات درست براي جوانان بيان كنيد. علاوه بر آن براي دوركردن جوانان از برنامه هاي فاسد غربي، خودتان برنامه هايي شبيه به آنها نسازيد."