اجرای «برابر آلفا» در قالبی فانتزی و با یک بازیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «برابر آلفا» که یک نمایش تک‌نفره با فضایی کمدی است و با ایفای نقش میلاد کرباسی در قالبی فانتزی ارائه و اجرا می‌شود.

این نمایش داستان زندگی فردی را روایت می‌کند که زاده عقده‌های بشریت است؛ عقده هایی که در طول تاریخ بشر حال به جانداری بالغ تبدیل شده که همچون آینه، تصویر بشریت را با کمی زهرخند به رخش می‌کشد. حکایت زندگی پسر جذاب و باهوشی که به زعم خود بزرگترین نظریه دنیا را کشف کرده و می‌خواهد به گوش بشریت برساند اما اثبات این نظریه زندگی او را وارد مسیر پر پیچ و خمی می‌کند؛ مسیری که حتی باعث شروع جنگ جهانی می‌شود.

در این اثر نمایشی طراح لباس: زری کریمی، طراح صحنه و صدا: احسان مرادخواهی، طراح نور: آرزو خسروی، ساخت تیزر: نیما محمودی-امیرعلی سی سی پور، دستیار لباس: نیلوفر جوکارمنفرد، عکاس: سارا زالی و در گروه کارگردانی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: الهه افخمی، دستیار کارگردان: کامران طاهری و مدیر تولید و طراح گرافیک: محمد وفایی با گروه همکاری می‌کنند.

نمایش «برابر آلفا» از ۲۴ آذر تا ۱۰ دی هر روز راس ساعت ۱۷ در تماشاخانه مشایخی (مان) روی صحنه خواهد بود.