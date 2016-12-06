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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۱

مدیرکل محیط زیست استان بوشهر خبر داد:

ایجاد دو منطقه جدید شکار ممنوع در استان بوشهر

ایجاد دو منطقه جدید شکار ممنوع در استان بوشهر

بوشهر - مدیرکل محیط زیست استان بوشهر از پیشنهاد ایجاد دو منطقه جدید شکار ممنوع در استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دلشب پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار خوبی به منظور توسعه محیط زیست در استان بوشهر صورت گرفته است و شاهد اجرای طرح‌های خوبی هستیم.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش روی این سازمان در استان بوشهر، بیان کرد: پیشنهاد ایجاد دو منطقه جدید شکار ممنوع در استان بوشهر ارائه شده است.

مدیرکل محیط زیست استان بوشهر بیان کرد: طرح پایلوت حفاظت از پلنگ ایرانی برای نخستین بار در کشور در استان بوشهر اجرا شده است که به صورت اجتماع‌محور اجرا می‌شود و اولین بیمه خسارت پلنگ را در سطح کشور پرداخت کردیم.

وی از افزایش مناطق حفاظت‌شده و شکارممنوع در استان بوشهر خبر داد و افزود: جمعیت گونه‌های جانوران وحشی در استان بوشهر افزایش یافته است که نتیجه فرهنگ‌سازی، اجرای برنامه‌های حفاظتی، بالارفتن فرهنگ حفاظتی و مشارکت مردم است.

دلشب عمده چالش‌های محیط زیست استانی را پساب‌های بخش صنعتی، شور شدن و افزایش املاح آب رودخانه‌ها، عبور خط لوله گاز ترش، تغییر کاربری اراضی ساحلی و پسماندهای صنعتی عنوان کرد.

وی گفت: استان بوشهر در معرض آلودگی هوا است ولی مسئولیتی برای بهبود این وضعیت تعیین نشده است و مرجعی برای راهبری آن تعیین نشده است.

مدیرکل محیط زیست استان بوشهر از نشر گازها و فلرها به عنوان یکی دیگر از چالش‌ها نام برد و افزود: عدم توجه به مخاطرات زیست‌محیطی در مواقع بحران از دیگر چالش های موجود است .

وی تصریح کرد: برنامه‌های برای مدیریت منسجم بحران‌های زیست‌محیطی وجود ندارد و عملکردها به صورت جزیره‌ای است و باید مدیریت بحران یکپارچه انجام شود.

کد مطلب 3842391

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