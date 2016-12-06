به گزارش خبرنگار مهر، حسین دلشب پیش از ظهر سهشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: تلاشهای بسیار خوبی به منظور توسعه محیط زیست در استان بوشهر صورت گرفته است و شاهد اجرای طرحهای خوبی هستیم.
وی با اشاره به برنامههای پیش روی این سازمان در استان بوشهر، بیان کرد: پیشنهاد ایجاد دو منطقه جدید شکار ممنوع در استان بوشهر ارائه شده است.
مدیرکل محیط زیست استان بوشهر بیان کرد: طرح پایلوت حفاظت از پلنگ ایرانی برای نخستین بار در کشور در استان بوشهر اجرا شده است که به صورت اجتماعمحور اجرا میشود و اولین بیمه خسارت پلنگ را در سطح کشور پرداخت کردیم.
وی از افزایش مناطق حفاظتشده و شکارممنوع در استان بوشهر خبر داد و افزود: جمعیت گونههای جانوران وحشی در استان بوشهر افزایش یافته است که نتیجه فرهنگسازی، اجرای برنامههای حفاظتی، بالارفتن فرهنگ حفاظتی و مشارکت مردم است.
دلشب عمده چالشهای محیط زیست استانی را پسابهای بخش صنعتی، شور شدن و افزایش املاح آب رودخانهها، عبور خط لوله گاز ترش، تغییر کاربری اراضی ساحلی و پسماندهای صنعتی عنوان کرد.
وی گفت: استان بوشهر در معرض آلودگی هوا است ولی مسئولیتی برای بهبود این وضعیت تعیین نشده است و مرجعی برای راهبری آن تعیین نشده است.
مدیرکل محیط زیست استان بوشهر از نشر گازها و فلرها به عنوان یکی دیگر از چالشها نام برد و افزود: عدم توجه به مخاطرات زیستمحیطی در مواقع بحران از دیگر چالش های موجود است .
وی تصریح کرد: برنامههای برای مدیریت منسجم بحرانهای زیستمحیطی وجود ندارد و عملکردها به صورت جزیرهای است و باید مدیریت بحران یکپارچه انجام شود.
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