آموزش سه هزار نفر در دوره های کوتاه مدت مهدویت

عباس دانش آرا در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود:بنیاد فرهنگی امام مهدی(عج)۱۰ سال قبل باهدف ترویج و بسط فرهنگ مهدویت شروع بکار کرد و در این مدت با تربیت صد مربی آموزش مهدویت توانسته است برای سه هزار نفر در استان دوره آموزش مهدویت کوتاه مدت به اندازه۲۴ ساعت در مدارس ،دانشگاهها،محلات و مساجد برگزار کند.

مدیر بیناد امام مهدی(عج)آذربایجان شرقی افزود:اگر مردم با فرهنگ انتظار و مهدویت آشنا نباشند خود به خود افرادی برای سود جویی به عنوان مدعیان دروغین پیدا خواهند شد که از احساسات پاک مردم سوء استفاده خواهند کرد که مواردی از این نوع قبلا مشاهده شده است.

وی با اشاره به اینکه امسال برای آغاز امامت و ولایت برنامه های ویژه ای در ۲۰ مسجد تبریز تدارک دیده شده است که این مساجد جزء مسجد محوری تبریز هستند و سخنرانان برجسته ای با هماهنگی انجمن های اسلامی و اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در این مساجد حضور خواهند یافت تا مردم را با فرهنگ مهدویت آشنا سازند.