به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ دسته اول با انجام یک بازی از امروز آغاز و با انجام ۸ بازی فردا کار خود را پیگیری می‌کند که از حساس ترین دیدارهای این هفته می‌توان به بازی بین تیم‌های سپید رود و گل گهر و بازی بین تیم های خونه به خونه با ملوان اشاره کرد.

البته دو تیم بالا نشین نساجی و راه آهن نیز که وضعیت های مشابهی دارند قطعا یکی از جذاب ترین بازی‌های این هفته را برگزار می کنند.

* اکسین – ایرانجوان؛ البرزی ها و سودای لیگ برتر

تیم تازه لیگ یکی شده اکسین البرز با فیروز کریمی به صعود به لیگ برتر فکر می‌کند. این تیم با یک بازی کمتر نسبت به سایر تیم ها ۲۳ امتیازی است و از شرایط خوبی در جدول بهره‌مند است. این تیم که فصل گذشته مقتدرانه از لیگ دو به لیگ یک صعود کرد، حالا سودای تکرار این صعود اینبار از لیگ یک به لیگ برتر را دارد.

گرچه ایرانجوان هفته گذشته یقه یک تیم بالای جدولی مثل سپیدرود را در بوشهر گرفت، اما بعید است شاگردان خرمزی بتوانند این اتفاق را در خانه اکسین تکرار کنند. اکسین با ۲۳ امتیاز در رده هشتم جدول جای گرفته و تیم ایرانجوان با ۱۵ امتیاز در رده پانزدهم قرار گرفته است.

*راه آهن – نساجی؛ اوج نداری و بحران در یک میدان

راه آهن و نساجی را باید تیم‌های خاص لیگ یک در این فصل دانست. دو تیمی که در اوج بلاتکلیفی مالکیتی و نداری به سر می‌برند. این دو تیم که از ابتدای فصل تاکنون ریالی به بازیکنان شان پرداخت نکرده‌اند، نتایج خوبی گرفته و هر دو تیم با کسب ۲۴ امتیاز رده‌های چهارم و ششم جدول را به خود اختصاص داده‌اند.

البته شرایط نساجی با توجه به قهر محمود فکری برای این بازی خارج از خانه می‌تواند از میزبانش بحرانی‌تر هم باشد. برنده این دیدار می‌تواند امیدوار باشد در صورت حل مشکلات مالی‌اش شانس صعود به لیگ برتر را هم داشته باشد.

* سپیدرود – گل گهر؛ شاگرد استاد میزبان است

تیم‌های دوم و سوم جدول رده بندی برگزار کننده یکی از حساس ترین بازی‌های این هفته از رقابت های لیگ دسته اول خواهند بود. سپید رود با علی نظرمحمدی مربی جوان خود در این فصل شگفتی ساز شده و چهره یک مدعی صعود به خود گرفته.

گل گهر نیز با پیرمرد کهنه کار کروات نیم نگاهی به لیگ برتری شدن دارد. نظرمحمدی که در واپسین سالهای دوران بازی‌گری‌اش یک فصل در تیم پاس شاگرد وینگو بود، در این بازی میزبان استادش است. باید دید نبرد استاد و شاگرد در کسوت مربیان دو تیم بالانشین و مدعی در پایان به سودت کدام یک تمام خواهد شد.

سپیدرودی‌ها که یک بازی کمتر از سایر تیم‌ها دارند با ۲۸ امتیاز در رده دوم جدول قرار گرفته است و تیم گل گهر نیز ۲۶ امتیاز در رده سوم جدول حضور دارد.

* فولاد یزد – فجر سپاسی؛ شیرازی ها امیدوار با شاغلام

یزدی‌ها هفته گذشته را با گل به خودی‌های بازیکنانش خارج از خانه بد باختند و برعکس این تیم، فجر سپاسی بعد از ۱۴ بازی ناکامی، توانست به اولین پیروزی این فصلش دست یابد. آن هم برابر یکی از تیم‌های مدعی.

حالا فجری‌ها که شاغلام را هم درخدمت دارند امیدوار تر از گذشته هستند و یزدی‌ها هم بیم آن دارند که در صورت تکرار شکست، به منطقه خطر در جدول نزدیک شوند. این دو تیم نیز در جدول همسایه هم بوده و از پایین رده های دوم و سوم جدول را به خود اختصاص داده‌اند. البته ۵ امتیاز برتری یزدی‌ها نسبت به شیرازی ها لااقل در این بازی حاشیه امنیت برای این تیم درست کرده است. تیم فولاد یزد ۱۳ امتیازی است و در رده شانزدهم جدول قرار دارد و فجر سپاسی نیز با ۸ امتیاز در رده هفدهم جدول حضور دارد.

* خونه به خونه – ملوان؛ ال شمالینو

بی تردید این بازی را باید گل بازی‌های هفته شانزدهم دانست. دو تیم مدعی و پر هوادار خونه به خونه و ملوان برگزار کننده جذاب ترین بازی این هفته هستند. ملوانی‌ها به لطف یک بازی بیشتر از تیم سپید رود با ۲۹ امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارند و فعلا با مایلی کهن خوب نتیجه گرفته‌اند. حریف متمول این تیم گرچه در رده پنجم قرار دارد، اما نتایج این تیم به خصوص در هفته‌های اخیر راضی کننده نبوده.

نبرد بین دو تیم مدعی صعود شمال کشور از دو استان مازندران و گیلان را می‌توان حساس‌ترین بازی این هفته لیگ یک دانست. خونه به خونه با ۲۴ امتیاز در رده پنجم جدول قرار دارد و ملوان نیز با ۲۹ امتیاز صدرنشین فعلی این جدول است.

* آلومینیوم اراک – بادران؛ هر دو دور از هدف

هر دو باشگاه آلومینیوم و بادران با هدف صعود به لیگ برتر پا به رقابت های لیگ یک گذاشتند. هر دو باشگاه ساز و کار رسیدن به این هدف را هم دارند اما هیچ یک ا ز این دو تا به اینجای کار نتوانسته‌اند به اهداف از پیش تعیین شده باشگاه خود نزدیک شوند.

داوود مهابادی و اکبر میثاقیان می‌دانند در صورت نزدیک نشدن به صدر جدول ممکن است جای خود را به زودی در تیم‌های شان از دست بدهند. چون انتظار مدیران هر دو باشگاه حضور در بالای جدول است. تیم میزبان اراکی با ۱۹ امتیاز در رده دهم جدول قرار دارد و تیم میهمان تهرانی با ۴ امتیاز برتری تنها یک رده بالاتر از آلومینیوم و در رده نهم قرار گرفته است.

* مس رفسنجان – خیبر خرم آباد؛ شبیه هم، مثل هم

شاید به ظاهر بازی دو تیم مس و خیبر دارای حساسیتی نباشد چون هر دو تیم با کسب ۱۶ امتیاز به ظاهر از یک حاشیه امنیت نسبی بهره می‌برند اما با توجه به اوجگیری احتمالی فجر سپاسی در پایین جدول این حاشیه امنیت نمی‌تواند دوام و بقای چندانی داشته باشد.

هر دو تیم اگر خواهان رسیدن به ساحل آرامش در روزهای پایانی لیگ هستند، باید از بازی‌هایی که دارند حداقل امتیازات ممکن را بگیرند. مس رفسنجان با ۱۶ امتیاز در رده ۱۲ جدول قرار گرفته و خیبری ها نیز گرچه ۱۶ امتیازی هستند اما با تفاضل گل کمتر در رده ۱۴ جدول حضور دارند.

* پارس جم جنوبی- استقلال اهواز؛ قابل پیش بینی ترین بازی

شاید این بازی را بتوان قابل پیش بینی ترین بازی این هفته دانست. خیلی بعید است تیم مدعی و پر مهره پارس جم جنوبی نتواند امتیازات کامل این بازی را از قعر نشین رقابت ها بگیرد.

شاگردان مهدی تارتار با ۲۴ امتیاز در رده هفتم جدول حضور دارند و این در حالی است که میهمان اهوازی این تیم با تنها ۵ امتیاز در آخرین رده جدول قرار گرفته است.