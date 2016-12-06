نمایندگان مجلس از پاسخ پورمحمدی درباره پدیده شاندیز قانع شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی دو در جریان بررسی سوال نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه از وزیر دادگستری درباره اینکه چرا استانداری و دادگستری خراسان رضوی و دولت در پرونده پدیده شاندیز به طور غیرکارشناسی وارد شدند و در اثر عدم تدبیر کافی و طول دادن به رسیدگی این مسائل به سرمایه صدها هزار نفر از مردم کشور لطمه وارد کرده اند، وکلای ملت از توضیحات وزیر قانع شدند.

بر این اساس نمایندگان با ۶۸ رای موافق، ۸۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس قانع شدن خود از توضیحات پورمحمدی را اعلام کردند.