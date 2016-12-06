کشف ۲۲ تن برنج قاچاق هندی در دزفول/معرفی خاطیان به مقامات قضایی

محراب عبدالهی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش ماموران اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان و همکاری ماموران نیروی انتظامی دزفول، یک انبار برنج قاچاق هندی با برند معروف در میدان بار قدیم این شهرستان کشف و ضبط شد.

وی با تقدیر از عوامل نیروی انتظامی شهرستان، افزود: فرد متخلف و قاچاقچی این برنج ها به مقامات قضایی و انتظامی شهرستان معرفی شده است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول گفت: بازرسان این سازمان همواره به گشت زنی و بررسی انبارها و مکان های تحت پوشش این اداره خواهند پرداخت و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، خاطیان را شناسایی و به سرعت تحویل مقامات قضایی شهرستان خواهند داد.