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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۸

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول خبر داد:

کشف ۲۲ تن برنج قاچاق هندی در دزفول/معرفی خاطیان به مقامات قضایی

کشف ۲۲ تن برنج قاچاق هندی در دزفول/معرفی خاطیان به مقامات قضایی

دزفول- سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول از کشف ۲۲ تن برنج قاچاق هندی در میدان بار قدیم این شهرستان خبر داد.

محراب عبدالهی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش ماموران اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان و همکاری ماموران نیروی انتظامی دزفول، یک انبار برنج قاچاق هندی با برند معروف در میدان بار قدیم این شهرستان کشف و ضبط شد.

وی با تقدیر از عوامل نیروی انتظامی شهرستان، افزود: فرد متخلف و قاچاقچی این برنج ها به مقامات قضایی و انتظامی شهرستان معرفی شده است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول گفت: بازرسان این سازمان همواره به گشت زنی و بررسی انبارها و مکان های تحت پوشش این اداره خواهند پرداخت و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، خاطیان را شناسایی و به سرعت تحویل مقامات قضایی شهرستان خواهند داد.

کد مطلب 3842421

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