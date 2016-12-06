به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام سیداسماعیل حسینی صبح سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در سالن آمفی تئاتر دانشکده پایه دانشگاه لرستان در سخنانی اظهار داشت: ایمان و انقلابی گری مهم ترین ویژگی دانشجویان و جنبش دانشجویی است.

وی افزود: ویژگی هایی از قبیل مطالبه گری، استدلال، استقلال از باندها و جریان ها در کنار انقلابی گری و ایمان عامل رشد جنبش دانشجویی و فعالیت های دانشجویان است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان ادامه داد: خوشبختانه دانشگاه و جنبش دانشجویی از جریان های منفعت طلبانه ای که خواسته اند از طریق آن به منافعشان برسند ، به دور بوده و اجازه نداده به باشگاه سیاسی تبدیل شود.

حجت الاسلام حسینی خاطر نشان کرد: راه شهدای دانشجو و جنبش دانشجویی نیز راه استکبارستیزی بوده و امیدواریم که علیرغم وجود مشکلات اقتصادی و برخی بی عدالتی ها با پشتوانه قرآنی و امید، این مشکلات نیز برطرف شود.

وی تصریح کرد: رفع مشکلات دانشگاه ها و دانشجویان نیز در این مسیر باید با جدیت و تلاش بیشتر پیگیری شود.