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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۳

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه لرستان:

جنبش دانشجویی از جریان‌های منفعت طلبانه به دور است

جنبش دانشجویی از جریان‌های منفعت طلبانه به دور است

خرم آباد- مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان گفت: جنبش دانشجویی از جریان های منفعت طلبانه ای که خواسته اند از طریق آن به منافعشان برسند به دور است.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام سیداسماعیل حسینی صبح سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در سالن آمفی تئاتر دانشکده پایه دانشگاه لرستان در سخنانی اظهار داشت: ایمان و انقلابی گری مهم ترین ویژگی دانشجویان و جنبش دانشجویی است.

وی افزود: ویژگی هایی از قبیل مطالبه گری، استدلال، استقلال از باندها و جریان ها در کنار انقلابی گری و ایمان عامل رشد جنبش دانشجویی و فعالیت های دانشجویان است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان ادامه داد: خوشبختانه دانشگاه و جنبش دانشجویی از جریان های منفعت طلبانه ای که خواسته اند از طریق آن به منافعشان برسند ، به دور بوده و اجازه نداده به باشگاه سیاسی تبدیل شود.

حجت الاسلام حسینی خاطر نشان کرد: راه شهدای دانشجو و جنبش دانشجویی نیز راه استکبارستیزی بوده و امیدواریم که علیرغم وجود مشکلات اقتصادی و برخی بی عدالتی ها با پشتوانه قرآنی و امید، این مشکلات نیز برطرف شود.

وی تصریح کرد: رفع مشکلات دانشگاه ها و دانشجویان نیز در این مسیر باید با جدیت و تلاش بیشتر پیگیری شود.

کد مطلب 3842425

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