نخستین مدرسه بین المللی مدیریت مصرف انرژی در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، افشین روشن میلانی پیش از ظهر سه شنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: دانشگاه تبریز با همکاری شرکت توزیع نیروی برق تبریز به عنوان قطب علمی- تحقیقاتی مدیریت مصرف، نخستین دوره مدرسه بین المللی مدیریت مصرف انرژی را می کنند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با اشاره به همکاری و حمایت شرکت توانیر و انجمن انرژی ایران از این دوره افزود: در این دوره سه روزه، ۱۰ استاد برجسته رشته برق از دانشگاه های معتبر کشورهای ایران، آمریکا و کانادا مطالب به روز را در زمینه مدیریت مصرف ارائه خواهند داد.

وی در خصوص ضرورت برگزاری این دوره با تاکید بر شعار اقتصاد مقاومتی، افزود: ما نیازمند یافتن روش های برای ممانعت از هدر رفت انرژی و سرمایه گذاری کلان تاسیسات الکتریکی برای استفاده در ساعات محدود می باشیم چراکه هزینه بالای احداث تاسیسات برق فقط برای استفاده چند ساله، در تضاد با حفظ و بقای سرمایه های ملی می باشد.

روشن میلانی در ادامه گفت: ما با برگزاری این دوره به دنبال یافتن راه حل های جدید و انتقال تجربیات جهانی در این زمینه، ارتقاء بهره وری سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت برق از طریق اجرای برنامه های مدیریت مصرف و افزایش اثر بخشی برنامه های پاسخگویی بار هستیم.

وی ارتقاء سطح دانش مدیران صنعت برق در رابطه با برنامه های مدیریت مصرف و ارتباط آن با شبکه های هوشمند، حفاظت از محیط زیست و کاهش آلاینده های جوی و ترویج استفاده از انرژی های پاک، منابع تولید پراکنده و ذخیره سازی انرژیدر راستای اجرای موثر برنامه های مدیریت مصرف را از دیگر اهداف این مدرسه عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در خصوص شرکت کنندگان این دوره گفت: مدرسه مدیریت مصرف انرژی برای مدیران ارشد و مدیران دفاتر مدیریت مصرف شرکت های توزیع و برق منطقه ای کل کشور، مدیران عامل و مدیران انرژی صنایع همکار با شرکت توزیع نیروی برق تبریز و همچنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی برق برگزار می شود.

گفتنی است مدرسه بین المللی مدیریت مصرف انرژی ۶ تا ۸ دی سال جاری در محل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز برگزار می شود.