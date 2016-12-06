برگزاری مانورهای زلزله موجب آمادگی دانش آموزان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالغنی امیدی صبح امروز سه شنبه در مراسم نمادین مانور زلزله و ایمنی که در مدرسه ولایت و فرزانگان این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: مانور زلزله و ایمنی در مدارس شهرستان شادگان با هدف آموزش به دانش آموزان در مواقع زلزله و حوادث برگزار شد.
وی افزود: هدف از اجرای مانور زلزله، جاری ساختن سیاست خودامدادی و دگرامدادی در جامعه به آموزش دانش آموزان است.
رئیس جمعیت هلال احمر شادگان ادامه داد: برگزاری مانور زلزله در مدارس سبب میشود تا دانشآموزان آموزش مورد نیاز در لحظه حادثه را فرا گیرند و این امر سبب کاهش خسارتهای جانی در مواقع بحران میشود.
وی خاطرنشان کرد: هر یک از دانشآموزان در این مانور میتوانند نحوه حمل مصدوم، کمک به حادثهدیدگان، پناهگیری و خروج اضطراری را آموزش ببینند.
امیدی گفت: افزایش آگاهی و لزوم آمادگی در برابر حوادث و بلایا برای تمامی اقشار مردم، به ویژه نوجوانان و خانواده ها لزوم اجرایی چنین مانورهای مشترک است.
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