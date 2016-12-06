پرچم پایتختی جوانان کشورهای جهان اسلام در شیراز برافراشته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی کامیاب پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری به فعالیت های تصویب شده برای پایتخت جوانان کشورهای اسلامی تاکید کرد: تاریخی را که ما اعلام کرده ایم ۲۶ و ۲۷ آذرماه برای برگزاری مراسم افتتاحیه و آغاز به کار شیراز به عنوان پایتخت جوانان کشورهای اسلامی است که البته تاریخ دومی نیز اعلام شده که باید منتظر نتیجه بود.

وی ادامه داد: طی دو روز مراسم باشکوهی با حضور مسئولین کشورهای اسلامی جهان در شیراز برگزار خواهد شد و پرچم پایتختی جوانان کشورهای اسلامی نیز در شیراز برافراشته می شود.

دبیرکل پایتختی جوانان کشورهای اسلامی با اشاره به اینکه این پرچم مانند پرچم المپیک پس از پایان میزانی ترکیه به شیراز منتقل می شود، گفت: مکانی را که برای برافراشته شدن این پرچم در نظر گرفته شده مقابل آرامگاه حافظ و ورزشگاه حافظیه است.

کامیاب با اشاره به اینکه برنامه های مختلفی را برای مدت یکسال پایتختی شیراز مد نظر قرار داده ایم،گفت: ۶ عنوان برنامه از جانب کنفرانس اسلامی مشخص شده که ۲ عنوان برنامه نیز خودمان اضافه کرده ایم که از جمله این برنامه ها که به طور قطع باید اجرایی شود همایش پرتو ملاصدرا است که نشان از اهمیت این فیلسوف بزرگ برای کشورهای اسلامی دارد.

وی با بیان اینکه کمپ بزرگ رهبران جوان نیز در شیراز ساخته می شود، گفت: یک کمپ مجهز در شیراز ساخته می شود که به طور دائم فعال باشد زیرا طبق پیش بینی های انجام شده که حدود ۵ هزار جوان از کشورهای مختلف اسلامی به شیراز سفر خواهند کرد که باید برنامه های مختلفی را برای انها پیش بینی کنیم.

دبیرکل پایتختی جوانان کشورهای اسلامی تاکید کرد: این پایتختی به تمامی دستگاه های استان فارس مربوط می شود زیرا حرکت بزرگی در شیراز روی خواهد داد که تمامی سازمان ها می توانند بهترین استفاده را از آن داشته باشند.

کامیاب تاکید کرد: برنامه افتتاحیه این همایش بزرگ در ورزشگاه شهید آیت الله دستغیب با حضور بیش از ۲ هزار نفر برگزار خواهد شد و دعوت های مختلفی از شخصیت های مختلف کشورهای اسلامی، وزرای خارجه و... انجام می شود.

وی با اشاره به نقش مهم رسانه ها نیز گفت: یک رویداد بین المللی بزرگ برای شناساندن بیشتر شیراز به جهان در حال انجام است که در این راستا رسانه ها می توانند بیشترین نقش را داشته باشند.

دبیرکل پایتختی جوانان کشورهای اسلامی یادآورشد: تیم های مختلفی از خبرنگاران کشورهای اسلامی را به شیراز دعوت خواهیم کرد که فرصتی بسیار بزرگ برای تمامی بخش های استان فارس است که توانایی خود را به جهانیان عرضه کنند.

۲۱ افتتاح به مناسبت دهه فجر انجام می شود

مدیرکل ورزش و جوانان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت ورزش استان فارس، گفت: ۳۵۰ پروژه نیمه تمام ورزشی استان را تحویل گرفتیم که خوشخبتانه تا به امروز توانستیم بخشی از آن را افتتاح و در دهه فجر نیز ۲۱ پروژه دیگر را افتتاح خواهیم کرد.

کامیاب افزود: طی یکسال گذشته با تمامی مشکلات مالی موجود ۱۵۰ پروژه نیمه تمام افتتاح شد که این روند ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه با تمامی رسانه ها تعامل داریم، گفت: رسانه ها همواره در کنار ورزش استان فارس هستند و بیشترین تعامل را با انها داشته و خواهیم داشت اما اگر کسانی به دنبال سهم خواهی باشند در مقابل آنها ایستادگی می کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس در خصوص نقد کردن رسانه ها نیز یادآور شد: بهترین کمکی که یک رسانه می تواند به ما داشته باشد نقد منصفانه و ارائه راهکارهای درست است و به هیچ عنوان انتظار نداریم رسانه ها از تمامی کارهای انجام شده تعریف کنند.

کامیاب تاکید کرد: اهل سهم دادن نیستیم اما زمانیکه قرار است شیراز به عنوان پایتخت جوانان جهان اسلام فعالیت داشته باشد در این میان رسانه ها نیز باید نقش آفرین باشد و ما نیز طبق قانون و مقرارات به آنها کمک خواهیم کرد.