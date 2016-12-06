سهم اقتصاد زیستی از اقتصاد کشور باید به ۲۰ درصد برسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی در خصوص اهداف کلان ستاد توسعه زیست فناوری، گفت: باید سهم اقتصاد زیستی از اقتصاد کشور در طی ۱۰ سال آینده به ۲۰ درصد برسد که راه سخت و دشواری پیش رو داریم.

وی افزود: باید در ستاد به نحوی عمل کنیم و اسنادی به دولت ارائه کنیم تا آنها مجاب شوند که زیست فناوری می تواند ارزش آفرین بوده و نیاز به توجه بیشتر دولت دارد.

به گفته قانعی، در حال حاضر برخی کشورها هستند که اهمیت زیادی به حوزه زیست فناوری داده و ۱۰ درصد اقتصاد کشور خود را از طریق اقتصاد زیستی تامین می کنند.

وی تصریح کرد: باید سهم کشاورزی، انرژی، تامین داروها و غیره را از زیست فناوری افزایش داده و کاربردهای زیست فناوری را در کشور بیشتر کنیم.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی با بیان اینکه تغییر نگرش اقتصاد نفتی در کشور ضروری است، بیان کرد: باید تا سال آینده بسته اقتصاد زیستی را تهیه و به دولت ارائه کنیم تا سهم زیست فناوری را در اقتصاد کشور بالا ببریم.