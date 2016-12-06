به گزارش خبرنگار مهر؛ علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه مطبوعاتی گفت:امروز مصادف با ۱۶ آذر روز دانشجو است که این روز قطعاً روز ممتازی در تاریخ ایران بوده؛ از این رو هم شهید مدرس شخصیت تأثیرگذاری بوده و هم روز دانشجو یک روز مهم در تحولات دانشگاهی و حرکت مبارزاتی ملت ایران است و این مسئله موجب شد که مدرس به عنوان شاخصی برای مجلس در نظر گرفته شود که این مسئله اقدام مثبت و نیکو بوده است.

شهید مدرس در چند مقطع تحولات بزرگی در سرنوشت ایران ایجاد کرد

رئیس مجلس با اشاره به تحولاتی که شهید مدرس در سرنوشت ایران ایجاد کرد اظهار داشت: شهید مدرس در چند مقطع تحولات بزرگی در سرنوشت ایران ایجاد کرد البته وی در جزئیات کمتر دخالت می‌کرد و بیشتر به کلیات رسیدگی می‌کرد و حتی در احوالات ایشان نقل شده است که در رابطه با قرارداد ۱۹۱۹ وثوق‌الدوله شهید مدرس اعلام می کند که من در جزئیات حرفی ندارم و در رابطه با کلیات صحبت می‌کنم و در این رابطه ایستادگی کرد. همچنین زمانی که سردار سپه می‌خواست صدر اعظم شود با این مسئله مخالفت کرد که تفکرات و استدلالات ایشان بسیار مهم بود و شهید مدرس در مقابل تفکر رضا شاه برای تشکیل جمهوری بدوی ایستادگی کرد.

وی گفت:شهید مدرس در این رابطه اعلام کرد که من با جمهوری واقعی مخالف نیستم اما این اقدامات حرف ملت نیست البته در رابطه با این مسائل نظرات مختلفی وجود دارد ولی ایستادگی در مجلس از سوی شهید مدرس تحولات بزرگی را در سرنوشت کشور ایجاد کرد و به نظر من اینکه پایه‌گذاری نظام بر تفکر پارلمانی باشد، یکی از آثار اقدامات و تفکرات این شهید بزرگوار بود زیرا وی معتقد بود که همه تصمیمات کشور باید در مجلس گرفته شود، همچنین در رابطه با موضوع جایابی جایگاه شورای نگهبان نیز این مسئله دیده می‌شود.

فریاد دانشجویان در ۱۶ آذر، شروعی برای مبارزات اصیل مردم در آن دوران

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روز ۱۶ آذر حادثه و روز بزرگی برای کشور محسوب می‌شود، گفت: قطعاً این روز، حادثه مقطعی نبود و جریان دانشگاهی نسبت به سرنوشت کشور، از خود گذشت کرد زیرا در آن زمان کشور دچار استبداد داخلی و سلطه آمریکایی بود و قطعاً فریاد دانشجویان شروعی برای مبارزات اصیل مردم در آن دوران بود و این مسئله بعدها گسترش پیدا کرد و در طول شرایط بحرانی قبل از انقلاب دانشجویان نقش بزرگی در مبارزات داشتند.امروز با گسترش دانشگاه‌ها زمینه رشد فکری به وجود آمده و این حوزه نقش ممتازی در کشور دارد که باید از آن صیانت کرد و امیدوارم این سلوک سیاسی به خوبی ادامه پیدا کند.

در ادامه این نشست، نوبت به پرسش‌های خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی از رئیس مجلس رسید.

مدت زمان رسیدگی به لایحه برنامه ششم تمدید نمی‌شود/ جلسات سه‌شیفته کمیسیون تلفیق

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس گفت:تلاش ما این است لایحه برنامه ششم در روزهای آینده برای رسیدگی، وارد صحن علنی مجلس شود تا در مورد آن تصمیم گیری صورت گیرد. اکنون کمیسیون تلفیق قرار است در ۳ شیفت کاری این لایحه را به نتیجه برساند تا از هفته آینده بتوانیم لایحه برنامه ششم را در مجلس بررسی کنیم. این در حالی است که در این پروسه زمانی لایحه بودجه نیز در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون های تخصصی بررسی خواهد شد و سپس جهت تصویب در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد که در این فاصله می توان مواد برنامه ششم را نیز در صحن به اتمام برسانیم، تا جایی که فرصت برای اظهارنظر شورای نگهبان نیز باقی خواهد ماند.از سوی دیگر مقام معظم رهبری سیاست های کلی برنامه ششم را ابلاغ کرده اند که می توان آن را در بودجه سال آینده لحاظ کرد.

لاریجانی در خصوص امکان تمدید دوباره برنامه پنجم ، گفت: دلیلی برای این کار وجود ندارد، چرا که با این برنامه ریزی ها می توان به موقع برنامه ششم و بودجه را در صحن بررسی کرد.

بیش از ۹۰ درصد بودجه کشور صرف مسائل جاری می شود

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت اقتصادی نیز گفت:باید تصویر درستی از وضعیت اقتصادی در نظر گرفت تا توقعات بر اساس این تصویر شکل گیرد. بدون شک بیش از ۹۰ درصد بودجه کشور صرف مسائل جاری می شود و نمی توان آن را حذف کرد، زیرا به حقوق و مزایا تعلق می‌گیردآنچه که برای فعالیت های عمرانی باقی می ماند، حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان است که در هر صورت به ثمر نرسیدن پروژه‌های عمرانی، خود عامل رکود است که باید برای آن برنامه ریزی صورت گیرد.

وی ادامه داد: در این زمینه به نظر می رسد دو کار ضروری است؛ نخست سیاست های اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری آن را ابلاع کرده اند که به دو موضوع مهم اشاره دارد؛ اول، رونق تولید در داخل و دوم، سرعت در صادرات که باید این را در کشور مورد توجه قرار داد. از سوی دیگر باید زمینه برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را فراهم کرد و با توجه به این وضعیت بودجه عمرانی، باید بررسی شود که چه کارهایی می توان انجام داد.

لاریجانی گفت:ما باید بار سنگین پروژه های عمرانی را کاهش دهیم چرا که امروزه حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی کلنگ زنی داریم. در حالی که اینها باید با مکانیزم درستی واگذار شود، در این صورت می توانیم به فعالیت های عمرانی برسیم که در این زمینه به نظر می رسد دولت باید سریع تر عمل کند. بخش دیگر این موضوع مربوط به وضعیت رکود در داخل است که باید با اولویت بنگاه های کوچک و متوسط مد نظر قرار گیرد؛ لذا در همین راستا براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، ستادی به وجود آمد که مشکلات مربوطه از نظر موضوعات بانکی و مشکلات مالیاتی را مورد بررسی قرار دهد تا مشخص شود با چه راهکارهایی می توان این معضلات را رفع کرد.

وی افزود: زمینه برای سرمایه گذاری ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد، این در حالی است که در مجلس در این زمینه چندین قانون برای این مهم مورد توجه قرار گرفت که یکی از آنها قانون رفع موانع تولید بود. برای اینکه شرایط برای این سرمایه گذاری ها فراهم شود، تلاش هایی صورت گرفت از جمله آنکه بعد از توافق هسته ای تلاش شد تا سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز صورت گیرد که مذاکرات در حال انجام است. ممکن است ایراد شما بر این باشد که باید سرعت کار بیشتر شود که حرف درستی است و دولت باید در این زمینه درست عمل کند، اما از نظر اصول کار باید همین مسیر را پیش برویم.

اختلافات میان قوا، تند نیست/ گفتگو با رئیس قوه قضائیه در مورد برنامه پیش‌آمده برای صادقی و مطهری

لاریجانی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در روزهای اخیر رویکردهای مخالفی میان دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه در رابطه با برخی مسائل مانند مواضع آقای صادقی و مطهری به وجود آمد؛ آیا جنابعالی در خصوص این مسائل با رئیس قوه قضاییه صحبت داشته‌اید؟گفت: بله صحبت داشته‌ام و فکر می‌کنم این اختلافات به تندی که شما مطرح کردید نیست. بنابراین در شرایط فعلی جامعه و با توجه به مسائل و شرایط بین‌المللی بهتر است که ذهن خود را به این گونه مسائل مشغول نکرده و اولویت را در کشور به بررسی مسائل مهمتر اختصاص دهید. البته گفت‌وگوهایی صورت گرفته و نباید خیلی حساسیت نسبت به این مسائل نشان داد.

رئیس مجلس در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه همان طور که اطلاع دارید در روزهای اخیر دولت جدیدی در یمن به رهبری انصارالله تشکیل شده و در کنار آن نیز دولتی به ریاست منصور هادی به دنبال رهبری است؛ آیا جمهوری اسلامی ایران دولت به وجود آمده در یمن را به رسمیت می‌شناسد؟ اظهار داشت: دولت جدید در یمن تنها مربوط به حوثی‌ها نیست و برخی افراد و احزاب دیگر نیز در آن حضور دارند که به نظر من از مشروعیت برخوردار هستند. البته منصور هادی با رفتاری که در حمایت از بمباران مردم این کشور توسط عربستان صورت گرفت، جایگاه مردمی خود را از دست داد و ما در این رابطه به رأی مردم یمن اعتماد داریم؛ اما اینکه مسئله و مشکلات یمن با تأسیس این دولت حل می‌شود، بعید به نظر می‌رسد زیرا شرایط یمن به خاطر رفتار خصمانه سعودی‌ها به هم ریخته است و متأسفانه مشکلات نظامی و سیاسی در این کشور به هم پیوند خورده است ولی شاید بتوان گفت که این دولت یک سنگر برای حل مسائل و مشکلات این کشور است و امید است که بتوانند موفق باشند.

خلاء قانونی برای اقدام متقابل علیه تحریم‌های ضدایرانی نداریم

لاریجانی در پاسخ به سئوالی مبنی رب اینکه با توجه به تصمیمات کنگره و سنای آمریکا برای تصویب تحریم‌ها علیه ایران به مدت ۱۰ سال، جنابعالی روز گذشته در مجلس بر اجرای مصوبه قوه مقننه تأکید داشته‌اید و اشاره کردید که باید شورای هسته‌ای تشکیل شود، آیا منظور جنابعالی از این شورا همان شورای نظارت بر برجام است، گفت: بله شورای هسته‌ای یعنی همان شورای نظارت بر برجام و البته باز هم تأکید می‌کنم که قانون و مصوبه مجلس برای موارد خاصی به وجود آمد و در بند (۳) و (۷) قانون برجام تأکید شده است که باید چگونه عمل کنند بنابراین ما خلاء قانونی تصمیم‌گیری در این زمینه نداریم اما از نظر اجرای این ساز و کارها باید شورای هسته‌ای یا همان شورای نظارت بر برجام مسائل را مورد بررسی قرار دهد از سوی دیگر این اقدام آمریکا نوعی مکاری بود و آنها به دنبال این هستند که چکشی را بالای سر قانون برجام نگه دارند.

گزارش دیوان محاسبات در خصوص حقوق‌های نجومی بسیار کامل بود

لاریجانی در خصوص اقدامات مجلس برای مقابله با حقوق های نجومی گفت: پاسخ داد: البته ۲ یا ۳ سنخ کار باید در این زمینه انجام شود، اول آنکه باید جلوی تکرار اینگونه اقدامات گرفته شود هرچند که در این خصوص پیشنهادی در مجلس مطرح شد اما به دلایلی رأی کافی به دست نیاورد بنابراین در حال حاضر یک پیشنهاد دیگر در مجلس در این خصوص مطرح است؛ ضمن اینکه اقدام دیوان محاسبات تنها مربوط به یک قوه یا نهاد نبود بلکه همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها از قوه قضاییه تا مجمع تشخیص و شورای نگهبان و دستگاه‌های دیگر را تحت نظر قرار داد بنابراین گزارش دیوان محاسبات در خصوص حقوق‌های نجومی بسیار کامل بود و طبق گفته دیوان محاسبات از ۹۶ تا ۹۷ هزار مدیر تنها ۳۸۷ نفر دریافتی خارج از عرف داشتند.

بنابراین گام بعدی در این خصوص به ۲ قسمت تقسیم می‌شود؛ یک، آنهایی که به صورت ظاهری از قانون استفاده کرده ولی تخلف کرده‌اند که گفته می‌شود این افراد دریافتی‌های خود را بازگرداندند و چند نفر دیگر هم که باقی مانده‌اند نیز باید اقدامات قانونی برای آنها انجام شود. دوم اینکه باید تأکید کرد دیوان محاسبات در این زمینه به خوبی اقدام کرد و برخی پرونده‌های افراد متخلف در خصوص حقوق‌های نجومی در دادگاه و دادسرا باز و مطرح است.

بابک زنجانی همکاری می کرد، به این روز نمی‌افتاد/ فرصت‌های جدید به او داده شده است

لاریجانی در خصوص حکم اعدام بابک زنجانی و طولانی شدن روند بررسی این پرونده نیز گفت: اصولاً بررسی های حقوقی در نظام قضایی کشور زمان‌بر است؛ از این رو وقتی کار به دیوان عالی کشیده می شود، زمانی برای دفاع متهم در نظر گرفته می شود و این روند، روندی غیرمترتبه نیست. حال این سوال پیش می آید که آیا ابعاد مسئله روشن شده است؟ میزان مبلغ بدهی چه میزان است؟ و سازوکار چگونه بوده؟ و آیا وی همکاری های لازم را داشته است؟ که در این رابطه باید بگویم اگر همکاری های لازم را انجام می داد که به این روز نمی افتاد و نظام نمی تواند در این امر معطل کند و حتی در این رابطه فرصت های کافی به وی داده شد اما این متهم نتوانست از پس کار بربیاید. حال شنیده ام که باز فرصت هایی به وی داده شده است تا در صورت همکاری تخفیف هایی به وی داده شود.

در برخی بخش های مذاکرات عجله وجود داشت

لاریجانی در خصو فرمایشات رهبری مبنی بر عجله در مذاکرات گفت: در برخی بخش ها عجله ای وجود داشت، یعنی در مسیر مذاکرات هر زمانی را نمی توان برای تشکیل جلسات تعیین کرد، زیرا طرف های مقابل نیز باید زمانی را برای این امر می گذاشتند و برخی اوقات این زمان های تعیین شده با یکدیگر جور در نمی آمد و مجبور بودند در هر نشست گامی به جلو بروند.البته در این رابطه گاهی اوقات به علت بروز برخی اشکالات، مسیر به بن بست می رسید؛ از این رو به کشور برگشته و در شورای هسته ای آن را مورد رسیدگی قرار می دادند، ولی در کل اگر ساماندهی عمیق تری در این رابطه می شد و فرصت ۵ یا ۶ ساله ای وجود داشت می توانست سازوکارهای دقیق تری در این خصوص تعیین شود.

قطعاً اقدام کنگره و سنای آمریکا نقض برجام است

وی ادامه داد: اینکه این مذاکرات طی مدت یک سال و نیم جمع بندی شد، امر ساده ای نبود، زیرا ابعاد پرونده طی ۱۲ سال ایجاد و مطرح شده بود و باید یک زمانی حل می شد، از این رو آقایان تلاش می کردند که زودتر به نتیجه برسند. البته در رابطه با نکات مبهم در برجام در زمان مذاکرات، اشاراتی صورت می‌گرفت که شاید تفسیرهای متنوعی در این حوزه پیش بیاید، که امروز نیز شاهد همین مسئله هستیم، اما به نظر ما قطعاً اقدام کنگره و سنا در آمریکا با چند بند از برجام در تضاد است و این اقدامات آنها نقض توافق نامه است.

لاریجانی گفت: از طرف دیگر به خاطر دارم که در مذاکرات، تیم مذاکره کننده کشورمان اعلام می کرد که تمدید قانون ۱۰ ساله پس از آنکه تمام شود، نقض برجام است، اما هیات آمریکایی این مسئله را قبول نمی کرد و می گفت که این مسئله امتداد است و قانون نویسی جدید نیست، اما ما می گفتیم که این اقدام یک وضع قانون جدید است. البته وزیر امور خارجه در این رابطه گفت که جان کری در مذاکرات تاکید کرده که حق با ایران است. در این رابطه برخی اروپاییان تفاسیر متفاوتی داشتند، که در نهایت شاهدیم این ابهامات دچار بروز مشکلات شده است. البته در توافق هسته ای در یک نقطه به این عنوان اشاره شده و اسم آن آمده است.

تصمیم مجلس آمریکا، کاری ایذایی بود/ راهکار برای دادخواهی ایران در برجام تعریف شده است

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به نظر من در شرایط کنونی راهکار در برجام تعریف شده؛ به طوری که اگر کشوری از طرف های مذاکره کننده برجام را نقض کردند این مسئله به شورای کارشناسی طی اعتراضی ارائه می شود و پس از آن در شورای وزرا و سپس در شورای امنیت مورد رسیدگی قرار می گیرد. حال به نظر من تصمیم مجلس آمریکا یک کار ایذایی بود و حتی در این مسیر هم اظهارات حاشیه ای را مطرح کردند، به طوری که نمایندگان آمریکایی اعلام کرده اند که ما باید ابزاری در دست داشته باشیم تا رفتار ایران در سایر شمول طبق نظر ما انجام شود که به طور حتم این امر یک گستاخی بزرگ است.

باید موانع اقتصادی کشور را یک به یک برداشت/ لزوم ایجاد شغل در کشور

لاریجانی در خصوص راهکار های حل مشکل اشتغال در کشور گفت: دغدغه شما بسیار درست و ما باید نسبت به مسایل اصلی کشور متمرکز شویم و برای آن وقت بگذاریم از جمله بحث اقتصاد مقاومتی و تولید است که در راستای آن شغل ایجاد شود در این میان باید موانع را یک به یک برداشت و تلاش برای تولید داخل و سرمایه گذاری در این زمینه انجام داد.در مورد برجام نیز باید گفت که این اقدام برای آن بود تا زمینه برای سرمایه گذاری بیشتر را فراهم کند تا بتوانیم از این فضا عبور کنیم حال باید تلاش کنیم تا بتوان این دغدغه ها را رفع کرد.

مواضع ترامپ در خصوص داعش عاقلانه‌تر از اوباماست

لاریجانی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در صورت نقض برجام گفته شده واکنش ایران قاطع خواهد بود. این قطعیت به چه معناست؟ آیا گزینه‌های جدیدی روی میز است؟ سخنگوی کاخ سفید گفته است تمدید تحریم‌ها برخلاف برجام نیست بلکه به خاطر رفتار ایران در منطقه و حمایت آن از کشورهایی چون عراق و فلسطین و محور مقاومت است. نظر شما در این خصوص چیست؟ آیا این مسئله به خاطر انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا است؟ گفت: نمی‌توان قضاوت روشنی در این زمینه داشت چرا که این رفتار موذیانه به ترامپ رسیده است و در زمان ریاست جمهوری فعلی انجام گرفته است؛ بنابراین نمی‌توان آن را قضاوت کرد. موضوعاتی که ترامپ تاکنون مطرح کرده است، بسیار متنوع است. وی در مورد مسائل مختلفی مانند مسئله کشور چین و سرمایه‌گذاری و واردات و صادرات آن، در مورد مسائل منطقه، امنیت منطقه، ناتو، رابطه با مکزیک و کانادا و حتی مسائل داخلی چون سرمایه‌گذاری آمریکا، اظهارات متفاوتی را مطرح کرده است.

وی ادامه داد: ضمناً در مورد مسائل هسته‌ای و توافقی که ایرانیان با کشورهای ۱+۵ و آمریکا داشتند که توسط خود آنها هم نقض شده است. در مورد مسائل منطقه‌ای نیز عاقلانه‌تر از موضوعات قبل صحبت شده است. آنها گفته اند که قرار نیست ۶ هزار میلیارد دلار هزینه شود و دستاورد آن کشته شدن ۵ – ۶ هزار نفر آمریکایی باشد یا در مبارزه با داعش نیز به صراحت صحبت کرده‌اند که البته همین مسائل را محقق کند نسبت به رئیس جمهور قبلی عاقلانه‌تر رفتار کرده است. در مورد مسائل هسته‌ای همان طور که پیش از این ذکر شد، راهکارهایی برای مقابله از جمله بخش ایذایی وجود دارد و در سند برجام در بند ۷۰ تصویب شده که دولت باید بنیه دفاعی خود را تقویت کند و در زمینه موشکی نیز استعداد موشکی جمهوری اسلامی ایران را بالا ببرد.

ایران، لنگرگاه امنیت در منطقه است

لاریجانی تاکید کرد : اما ما در مورد مسائل منطقه‌ای حرف‌هایی داریم چرا که آمریکا به داعش کمک می‌کند. استفاده داعش از سلاح‌های مدرن چه توجیهی دارد؟ این آمریکایی‌ها هستند که در منطقه آشفتگی ایجاد کرده‌اند. در واقع ما در منطقه لنگرگاه امنیت هستیم و از عراق و نیروهای مقاومت که مورد تعرض قرار گرفته‌اند، حمایت کردیم. در واقع ما از روی احساس مسئولیت این کارها را انجام داده‌ایم و کشورهایی که خود را به خواب زده‌اند، باید هوشیار شوند.

نباید با شتاب در مورد چگونگی مقابله با تجدید تحریم‌های ده‌ساله امریکا علیه ایران، رفتار کرد

لاریجانی در خصوص نحوه رفتار متقابل ایران با آمریکا با توجه به تمدید تحریم ها گفت: سعی خواهیم کرد این همراهی را حفظ کنیم. در واقع در این مورد باید با حوصله و دقت رسیدگی شود و نباید با شتاب به این مسئله پرداخت.

وی تاکید کرد: چندین راهکار وجود دارد. مواضع چین از سوی وزیر خارجه چین به روشنی مطرح شده است. روس‌ها نیز با ما همفکری دارند و با دیگر اعضا نیز گفت وگو خواهیم کرد اما باید دقت داشت که این توافق هسته‌ای، توافق ایران و آمریکا نیست بلکه این یک توافق در سطح بین‌المللی است چرا که در سازمان ملل تصویب شد و بر اساس آن قطعنامه‌ای نیز صادر کردند و قرار نیست در داخل یک کشور در مورد آن تصمیم‌گیری کرده و آن را بر هم زنند. ایران مدعی خواهد شد و ساز و کارهای حل آن را فراهم می‌کند در واقع این یکی از چالش‌هایی است که به وجود آمده و باید آن را بررسی و حل کرد.

فرصت کمی تا پایان دولت مانده، بهتر است خیلی به بحث استیضاح پرداخته نشود

لاریجانی در خصوص رویکرد مجلس به استیضاح وزرا گفت: دلایل موجود در طرح‌های استیضاح باید به طور واضح مطرح شود و صراحت این موضوع در آیین‌نامه وجود دارد. البته استیضاح‌ها پیش از طرح در صن علنی مجلس و تصمیم گیری در رابطه با آنها در کمیسیون‌های تخصص مجلس باید مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین ممکن است در این مسیر متقاضیان استیضاح از دلایل وزیر مربوطه قانع شده و استیضاح منتفی شود و یا اینکه استیضاح پیش از طرح در صحن به نتیجه برسد. بنابراین بررسی استیضاح‌ها دارای ساز و کار مشخص است و در حال حاضر گفته می‌شود که چون تا پایان کار دولت یازدهم مدت زمان کمی باقی مانده است بهتر است که خیلی به بحث استیضاح پرداخته نشود؛ ضمن اینکه دلایل استیضاح کنندگان نیز باید برای مجلس و دیگر نمایندگان شفاف باشد.

برجام باید با دقت بیشتری نوشته می‌شد

لاریجانی در پاسخ به سئوالی در خصوص تفسیر آمریکایی ها از برجام گفت: در مورد بحث اول شما باید گفت که برخی موارد را باید در برجام با دقت بیشتری می نوشتند تا تفسیرهای مختلف از آن صورت نگیرد و ممکن است که برجام نیز مانند هر توافق و قرارداد دیگری دارای نقاط ضعفی باشد. ضمن اینکه پیشنهاد آقای صالحی و افراد دیگر در دولت در خصوص مقابله با این اقدام آمریکا باید در شورای نظارت بر برجام بررسی شود و باید جلساتی را در این خصوص برگزار کرد البته ۲ یا ۳ سنخ پاسخ را در این خصوص در نظر گرفت که برخی از آنها اقدامات ایذایی است.

وی در خصوص تاخیر در تشکیل فراکسیون ولایت گفت: اکثریت فراکسیون‌های شکل گرفته در مجلس جنبه سیاسی نداشته و تنها ۲ فراکسیون رویکرد سیاسی دارند و فراکسیون‌های دیگر جنبه تخصصی دارند. هر چند که با نظر شما در شکل‌گیری با تأخیر این فراکسیون موافق هستم. اما باید گفت که اختلاف نظرهایی همیشه در تشکیل فراکسیون‌ها وجود داشته است. البته جلسات بسیاری تاکنون در این زمینه برگزار شده است و گفت وگوهایی صورت گرفته است. بنابراین نمی‌توانم به این موضوع اذعان کنم که اراده‌هایی در مجلس مخالف شکل‌گیری فراکسیون ولایت هستند. از سوی دیگر همان طور که گفتم برای تشکیل فراکسیون‌ها همیشه اختلاف نظرهایی وجود داشته است و این موضوع پدیده عجیبی نیست و باید با تحمل و صبر پیشنهادات را بررسی کرد و افراد باید در مجلس با هم تعامل کنند.

شرایط فعلی منطقه به ضرر مسلمانان است

لاریجانی در خصوص شرایط منطقه نیز گفت: شرایط فعلی به هم ریخته منطقه، بیشتر مورد استفاده رژیم صهیونیستی است و این موضوع طبیعی است ضمن اینکه برخی از کشورهای منطقه نیز در همین مسیر گام برمی‌دارند. بنابراین پیگیری‌های آرمان‌های مردم فلسطین در این شرایط بسیار سخت شده و کشورها باید همکاری و تعامل زیادی در این زمینه داشته باشند. البته تشکیل کنفرانس فلسطین نیز مورد توجه است و ما در مجلس ایران بیشترین تلاش را برای شکل‌گیری این کنفرانس انجام می‌دهیم. از سوی دیگر طی دیدارهایی که با مقامات کشورها داشته‌ام، آنها نیز به این مسئله واقف هستند که شرایط فعلی منطقه به ضرر مسلمانان است و باید با همکاری و تعامل این مشکلات را حل کرد اما باید تأکید کرد که شرایط امروز نسبت به ۷ تا ۸ ماه گذشته بسیار بهتر شده است.

وی در پاسخ به سئوالاتی در خصوص لغو سخنرانی نمایندگان و املاک نجومی ادامه داد: در خصوص لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس تأکید کردم که این اقدام درست نبود و اگر کسی در این خصوص مواردی را دارد باید از مسیرش وارد شود؛ هر چند که ممکن است سیاسیون از طرح این مسائل بخواهند به نفع خود استفاده کنند ضمن اینکه در مورد حقوق‌های نجومی و کلان طبق تصمیم‌گیری‌هایی که صورت گرفت، بخشی از آن حل شد و باید گزارش می‌شد که آیا مسائلی که مطرح شد با نتایجی که به دست آمد همخوانی داشت. البته باید با مدیر متخلف برخورد کرد. ضمن اینکه در مورد املاک شهرداری نیز این موضوع مورد رسیدگی قوه قضاییه قرار گیرد و کار حکومت این است که با تخلف برخورد کند.

مبارزه با فساد باید فارغ از دسته‌بندی‌های سیاسی دنبال شود

وی تاکید کرد:بنابراین مبارزه با فساد یک موضوع جدی است و باید فارغ از دسته بندی های سیاسی آن را دنبال کرد. همچنین دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی و قوه قضاییه این موارد را پیگیری می‌کند و ما در مجلس از طریق کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات موارد را پیگیری می‌کنیم.

وی در خصوص اقدام کنگره آمریکا گفت: با توجه به نقض برجام از سوی آمریکایی ها این احتمال وجود دارد که ایران به کمیته مشترک تعیین شده در توافق هسته ای رجوع کند تا اقدامات آمریکایی ها مورد رسیدگی قرار گیرد. البته این مسئله نیز دارای مکانیزمی است که شاید این اعتراض و شکایت را نپذیرند که در آن صورت این مسئله به مراحل بالاتر می رود. به نظر من ایران باید نسبت به نقض برجام از سوی آمریکایی ها شکایت کند. اما در رابطه با سوال مربوطه مبنی بر اینکه رویکرد ایران درخصوص تعلیق قانون تحریم یا تعلیق نکردن چیست، باید بگویم که دو رویکرد پیش روی ما است؛ اگر تحریم ها به صورت کامل عملیاتی شود این به معنای سقوط است، اما اگر تعلیق شود این مسئله خود یک مرحله دیگری است؛ البته مشکل باقی می ماند، اما نوع رفتار می تواند متفاوت باشد.

لاریجانی در خصوص اجرای پروژه های عمرانی در شهرستان ها گفت:در چند وقت اخیر اقداماتی برای حل این مسئله و رفع سختگیری ها در این حوزه صورت گرفته است و قطعاً استان ها باید برای جذب سرمایه گذار و اجرای پروژه هایشان مسابقه دهند و در این مسئله پیگیری های لازم صورت گرفته است.

وی در خصوص روابط ایران و آذربایجان در پاسخ به سئوال خبرنگاری از این کشور اظهار دشات: به نظر من روند روابط و تعاملات ایران و آذربایجان مثبت است. کشور آذربایجان، همسایه ما و کشور برادر ما است و از لحاظ فرهنگی چسبندگی وجود دارد و هرگونه زمینه همکاری در تمام حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مطلوب است.

رویکرد دولت جدید آمریکا را باید در کردار دید، نه در گفتار

لاریجانی در پاسخ به سئوال خبرنگار نروژدر مورد رئیس جمهور جدید آمریکا گفت: باید رفتار دولت آینده را دید. همه مطالبی که دو کشور را ساماندهی می کند، براساس گفتار نیست بلکه براساس کردار است. بنابراین باید ببینیم در آینده چه خواهد شد.

وی در خصوص بحران سوریه اظهار داشت: ما از ابتدا معتقد به راه حل سیاسی بوده ایم، اما برخی کشورها نپذیرفتند و فکر می کردند با کمک نظامی می توانند توفیق یابند. این آشفتگی ثمره همان تصمیمات اشتباه است.خیلی از کشورها متوجه شدند که اقدامات صورت گرفته سبب سوق دادن سوریه به این مسیر فعلی شده است بنابراین باید کمک کرد تا به یک بلوغی برسند، ما نیز همچنان معتقد به حل بحران سوریه از طریق گفت وگو هستیم.

استقلال کردستان عراق بسته به نظر ملت عراق است

لاریجانیدر مورد استقلال کردستان عراق اظهار داشت: این موضوعی است که ملت عراق باید درخصوص آن تصمیم گیری کنند. ملت عراق با توجه به شرایط منطقه می تواند تصمیم درستی اتخاذ کند. هر چند ما معتقدیم تمامیت ارضی عراق باید حفظ شود، در غیر این صورت ممکن است برای سایر کشورها مزاحمت هایی ایجاد شود. جمهوری اسلامی ایران همیشه بر تمامیت ارضی دولت عراق تاکید داشته است.

لاریجانی با اشاره به پایان بررسی لایحه هوای پاک اظهار داشت:در واقع در لایحه هوای پاک به موضوعات مهمی از جمله خروج صنایع آلاینده از شهرها، برقی شدن موتورسیکلت ها، کاهش آلودگی صوتی، در نظر گرفتن راهکارهای تشویقی و... پرداخته شده است اما همه دستگاه ها باید برای مقابله با آلودگی هوا فعال شوند.در مورد مصوبه ۲ میلیارد دلاری که می بایست برای توسعه حمل و نقل عمومی هزینه شوند، دولت قبل تخلف کرد و آن را پرداخت نکرد. دولت فعلی نیز کمک هایی کرده اما به دلیل مشکلات مالی نتوانسته به طور کامل به آن بپردازد.یکی از مسائل مهم این است که شهرداری ها از قدرت بسیاری برخوردارند، بنابراین می توانند با استفاده از این قدرت و تخصیص بخشی از بودجه عمرانی خود که بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان است، اعتباراتی را برای حمل و نقل عمومی در نظر بگیرند.