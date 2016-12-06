به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بسیج دانشجویی، امین اقرلو، نماینده بسیج دانشجویی، صادق آقاجری نماینده دفتر تحکیم وحدت، علیرضا فقیر نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی، پیام مرادی نماینده انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، حسین اخگرپور نماینده جامعه اسلامی دانشجویان به نمایندگی از دانشجویان امروز در حضور رئیس جمهور سخنرانی کردند.

همایش بزرگداشت ۱۶ آذر روز دانشجو با حضور دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، جمعی از مسئولان آموزش عالی کشور و همچنین نمایندگان دانشجویان دانشگاه‌ها در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد.

علیرضا فقیر، نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم محمدجواد جلال‌فرد نخستین دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران که سال گذشته به نمایندگی از این اتحادیه سخنران همین مراسم بود، از حضار خواست تا برای شادی روح وی صلواتی ختم کنند.

وی افزود: سلام آقای رئیس‌جمهور! خدای را شاکریم که این برنامه با مهندسی مدیران دانشگاهی‌تان به جنگ شادی و استندآپ کمدی تبدیل نشد تا آئین‌های روز دانشجو بیش از این مایه شرمساری شما نباشد. اما چرا از حاشیه نشین‌های فراموش شده کارگران غریب، کامیون‌داران بی‌تریبون، کارتن‌خواب‌های بی‌پناه، قربانیان فقر و فساد و تبعیض و در یک کلمه از پابرهنگان مظلوم، احساس شرمساری نمی‌کنید؟

نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی خطاب به رئیس جمهور اظهار داشت: آقای روحانی! در این سه سال و نیم می‌شد به جای مزخرف نامیدن مسکن مهر، بر وعده‌هایتان پایبند می‌ماندید و یک میلیون خانوار چشم انتظار مسکن مهر را خانه‌دار می‌کردید؛ می‌شد به جای تزریق پول‌های کلان به جیب بعضی پزشکان کاسب‌کار به هشدارهای کارشناسان نظام سلامت گوش می‌دادید و پیشگیری را مقدم بر درمان می‌دانستید.

وی اضافه کرد: می‌شد به جای اعتماد به شرکت‌های بدعهد خارجی و برخورد گازانبری با دانشجویان معترض به قراردادهای آی‌پی‌سی در برابر وزارت نفت به شرکت‌های داخلی اعتماد می‌کردید؛ می‌شد به جای حذف طرح‌هایی همچون شبنم، کارت سوخت و ایران کد به وعده‌هایتان عمل می‌کردید و به شفاف‌سازی اقتصادی در کشور روی می‌آوردید.

نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی عنوان کرد: جناب آقای رئیس‌جمهور! لازمه مقابله با فساد، سیستمی شفاف اطلاعات است نه همایش‌های کلیشه‌ای، راه مقابله با فساد سیستمی آن است که حسن روحانی علی لاریجانی و صادق آملی‌لاریجانی به جای شعار، شفافیت را از خودشان آغاز کنند. لیست اموال و دارایی‌هایتان را به افکار عمومی اعلام کنید، به جای ابلاغیه‌های نمایشی، فیش حقوقی‌تان را منتشر کنید. دانستن حق مردم است.

وی گفت: آقای رئیس‌جمهور! ما ریشه این به هم ریختگی را در یک چیز می‌دانیم. در عقب ماندن خواص از آرمان‌های حضرت روح‌الله، ما به پشتوانه این مکتب عزت و سربلندی را زیستیم. از امام خامنه‌ای آموختیم دل به نقطه‌های خیالی نبندیم و از امام خمینی آموختیم که کدخدا و هم پیاله‌هایش هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند. باید به راه امام خمینی و خلف صالح او برگردیم.