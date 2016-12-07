بهره گیری ازاقدامات دانشگاه امام رضا(ع)برای تحقق تمدن نوین اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، سید مرتضی بختیاری در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) با اشاره به منویات مقام معظم رهبری درباره جهاد علمی و مقوله فرهنگ، اظهار کرد: امروز عرصه مبارزه و جهاد با دشمنان در حوزه مسائل علمی و فرهنگی، نیازمند تلاش و مجاهدت است تا روی پای خود بایستیم و اعتقادات و باورهای جوانان و مردم ایران اسلامی همواره محکم و استوار و در مسیر حقیقت و معنویت باشد.

وی افزود: با توجه به ماموریتی که تولیت آستان قدس رضوی ابلاغ نموده‌اند باید برای تحقق مرجعیت علمی مشهد و توسعه علمی و فناوری موسسات آموزشی و دانشگاهی این نهاد معنوی گام‌های اساسی برداشته شود.

بختیاری گفت: کمیته ای به همین منظور با ریاست آقای روستا آزاد تشکیل شده و اعضای این کمیته با جدیت درحال برگزاری جلسات و مطالعات کارشناسی و تخصصی هستند.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اهتمام و توجه مرحوم آیت الله واعظ طبسی در تاسیس و توسعه دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) اذعان کرد: باید از اقدامات و کارهای زیربنایی صورت گرفته در این دانشگاه در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی و توسعه و ترویج معارف اسلامی و رضوی استفاده کنیم زیرا پرداختن به این امور ضروری و دارای اهمیت است.

وی گفت: جوانان ایران اسلامی در عرصه های مختلف علمی ثابت کرده اند که جسارت و توانایی انجام کارهای بزرگ و ماندگار را دارند و باید با ایجاد بستر مناسب و حمایت از نخبگان و پژوهشگران، راه پیشرفت و تعالی را در حریم علمی عالم آل محمد(ص) برای آنان هموار کنیم.

بختیاری با تشکر از تلاش‌های رئیس و کارکنان دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) اظهار کرد: شان مسئولیت‌ها در نظام اسلامی در خدمت‌گزاری صادقانه به مردم است و این مهم را امام راحل(ره) و رهبر فرزانه انقلاب بارها تاکید کرده‌اند.

رئیس جدید دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) نیز در این مراسم با بیان اینکه مرجعیت علمی مشهد مقدس و توسعه علمی و فناوری با تلاش و همت مضاعف محقق خواهد شد، ادامه داد: جذب دانشجویان خارجی از کشورهای منطقه و جهان اسلام و توجه به بعد بین المللی دانشگاه از مهمترین رویکردهای دوره جدید خواهد بود.

رضا سعیدی تصریح کرد: مطالعات گسترده‌ای برای احداث و راه اندازی دانشکده پزشکی در مجموعه دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) صورت گرفته و امیدواریم با توجه به زیرساخت‌ها و امکانات موجود و ایجاد فضاهای مناسب برای سال تحصیلی آینده بتوانیم در این رشته دانشجو جذب کنیم.

رئیس سابق دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) نیز با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دانشگاه گفت: توسعه و تثبیت فضاهای فیزیکی و ارتقای سطح کیفی آموزش در دانشگاه از اهم اقداماتی بود که پیگیری شد و به انجام رسید.

خلیل زاده ضمن آرزوی توفیق برای رئیس جدید دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) گفت: به عنوان سربازی کوچک در جهت اهداف متعالی و بزرگ آستان قدس رضوی در خدمت خواهم بود.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در پایان ضمن تقدیر از خدمات محمدعلی خلیل‌زاده، طی حکمی از سوی آیت الله رئیسی، رضا سعیدی را به عنوان رئیس جدید دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) معرفی کرد.

گفتنی است رضا سعیدی متولد 1348، متخصص بیماری‌های کودکان، فوق تخصص نوزادان و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.