تقارب رمضان با آغاز سال نو يهوديان فرصتي براي تعمق روابط اسلام و يهوديت است

به گزارش خبرگزاري مهر، يهوديان و مسلمانان همزماني دو مناسبت بسيار حائز اهميت در هر دو دين ابراهيمي را فرصتي براي يادآوري و تداعي اين امر در نظر گرفته اند كه اشتراكات دو دين را بيش از اختلافات آنها تلقي مي شود.

روش هشانا سال نوي يهوديان، غروب روز گذشته آغاز شده و با مراسم ويژه ده روزه اي همراه است كه به يوم كيپور ( روز كفاره) ختم مي شود. يوم كيپور غروب روز 9 مهر ماه آغاز مي رود و يهوديان در اين دوره روزه دار بوده نيايش مي كنند و درباره مسائل معنوي تعمق مي كنند.

ماه مبارك رمضان نيز از در بسياري از نقاط جهان از فردا آغاز مي شود و با روزه داري، پرهيز و تعمق مسلمانان يك ماه ادامه مي يابد و به عيد فطر ختم مي شود.

يهوديان روش هشانا را تداعي كننده روز قضاوت در مقابل خداوند دانسته و شوفار كه يكي از قديمي ترين آلات موسيقي است هر روز به استثناء روز يكشنبه دميده مي شود.

يوم كيپور كه ده روز پس از آغاز سال نوي يهوديان شروع مي شود مقدس ترين روز يهويدان بوده و در اين روز يهوديان روزه دار قرضهاي خود را پرداخت كرده و از خداوند متعال طلب بخشش مي كنند.

مسلمانان نيز طي ماه مبارك رمضان قرآن مي خوانند و به عنوان يكي از اركان پنجگانه اسلام كه پرهيز و سخاوت را مي آموزند روزه مي گيرند. روزه مسلمان هنگام غروب آفتاب هرروز با آب و خرما افطار مي شود.

ماه رمضان به عيد فطر ختم مي شود، عيدي كه با نماز ويژه صبح همراه است و اولين روز ماه شوال المكرم تلقي مي شود.

بسياري از انجمنها، بنيادها و مراكز ديني اين فرصت را به گردهمايي مسلمانان و يهوديان اختصاص داده اند و مراسم نيايش متعددي در سراسر جهان ميان يهوديان و مسلمانان برگزار مي شود.

تقارن دو تاريخ رمضان و يوم كيپور طي 30 سال آينده امكان پذير نخواهد بود و با توجه به اينكه سالگرد تولد گاندي نيز روز دوم اكتبر بوده و جشن سوكت نيز غروب 6 اكتبر برگزار مي شود و عيد سنت فرانسي از شهر آسيسي نيز در اين دوره قرار دارد اين فرصت مناسبي براي گردهم آمدن پيروان اديان ابراهيمي و آيين هاي بودائي، هندو و چيني محسوب مي شود.