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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۴

در جلسه علنی امروز؛

دهقان از توضیحات وزیر دادگستری قانع شد

دهقان از توضیحات وزیر دادگستری قانع شد

نماینده مردم چناران و بینالود در مجلس گفت: از توضیحات وزیر دادگستری قانع شدم، آقای پورمحمدی محور اقدامات دولت در زمینه مبارزه با قاچاق بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی سوال محمد دهقان نقندر نماینده مردم چناران و بینالود از وزیر دادگستری درباره اینکه چه اقداماتی برای جلوگیری از ورود هزاران میلیارد تومان قاچاق کالا به کشور صورت گرفته است این نماینده مجلس از توضیحات وزیر قانع شد و گفت: نیازی به رای گیری نیست.

دهقان عنوان کرد:علی رغم کوتاهی هایی که در دولت در تدوین آیین نامه ها و اجرای قانون صورت گرفته است اما اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته که محور این اقدامات آقای پورمحمدی بودند.

وی عنوان کرد: باید در این باره از وزیر صنعت سوال کنیم و حتما سوال از وی را به رای می گذاریم.

کد مطلب 3842477

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