مي توانستيم برق را در خانه اش شكست دهيم/ از عملكرد بازيكنانم راضي هستم

مهدي غياثي سرمربي تيم فوتبال ابومسلم در گفتگو با خبرنگار مهر درمشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت: درمقابل برق شيراز بازي بسيار خوبي را انجام داديم و در اكثر اوقات بازي تيم ما حاكم مطلق ميدان بود.

وي افزود: درشرايطي به مصاف تيم برق شيراز رفتيم كه تغييراتي را درتركيب تيم و همچنين تاكتيك رويارويي با حريف انجام داده بوديم و خوشبختانه با توجه به اين تغييرات نيز توانستيم نتيجه مطلوب را كسب كنيم.

وي ادامه داد: به جز گلي كه وارد دروازه حريف كرديم چندين فرصت گلزني ديگر را نيز در اختيار داشتيم كه درخشش دروازه بان حريف مانع به ثمر رسيدن گلهاي بيشتر براي تيم ما شد.

غياثي با ابراز رضايت از عملكرد شاگردانش تصريح كرد: در حالي كه در دقايق پاياني بازي فشار بسيار زيادي بر روي مدافعان و تيم ما وارد شده بود ولي بازيكنانمان با عملكرد بسيار خوبي كه از خود به نمايش گذاشتند نتيجه لازم را كسب كردند.

سرمربي تيم فوتبال ابومسلم خراسان درپايان خاطرنشان ساخت: ما شايسته كسب پيروزي دراين ميدان بوديم و حتي تماشاگران تيم حريف نيز در پايان بازي با تشويق تيم ما از عملكرد بسيار خوب بازيكنانمان تقدير كردند.