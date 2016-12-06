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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۴

رئیس دانشگاه شیراز:

ثمره بی توجهی به علوم انسانی بی هویتی جامعه است

ثمره بی توجهی به علوم انسانی بی هویتی جامعه است

شیراز- رئیس دانشگاه شیراز ثمره بی توجهی به علوم انسانی را تولد بی هویتی در جامعه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ارشاد صبح سه شنبه در مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده استان فارس گفت: اقتدار و امنیت هر کشوری در گرو توسعه علمی است و ما باید در راستای دستیابی به ابزار توسعه علمی تلاش بیشتری کنیم.

وی یاد آور شد: جامعه امروز با چالش هایی روبرو است و رفع این چالش ها نیازمند فعالیت پژوهشی است.

رئیس دانشگاه شیراز ادامه داد: تقویت پژوهش نیازمند تقویت آموزش عالی است و زیربنای آن هم در دستان وزرات آموزش و پرورش قرار دارد و باید گام های بزرگی در این راستا بردارد.

ارشاد تاکید کرد: موفقیت آموزش عالی نیازمند سرمایه گذاری بیشتر است و بودجه آموزش عالی باید از نیم درصد به ۴ در صد افزایش یابد.

وی با آسیب شناسی افزایش کمی دانشگاه ها گفت: دستیابی به دستاوردهای بیشتر نیازمند اصلاح ساختار آموزش عالی و رعایت استاندارد هاست.

رئیس دانشگاه شیراز با اشاره به اهمیت علوم انسانی گفت: علوم انسانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است،اما امروز توجه به آن مورد غفلت واقع شده است.

ارشاد ادامه داد: شکوفایی علوم انسانی نیازمند حمایت دولت است، زیرا رسالت علوم انسانی توسعه اخلاق و رشد اندیشه های انسانی است.

وی تاکید کرد: ثمره بی توجهی به علوم انسانی تولد بی هویتی در جامعه خواهد بود.

کد مطلب 3842480

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