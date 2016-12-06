ثمره بی توجهی به علوم انسانی بی هویتی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ارشاد صبح سه شنبه در مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده استان فارس گفت: اقتدار و امنیت هر کشوری در گرو توسعه علمی است و ما باید در راستای دستیابی به ابزار توسعه علمی تلاش بیشتری کنیم.

وی یاد آور شد: جامعه امروز با چالش هایی روبرو است و رفع این چالش ها نیازمند فعالیت پژوهشی است.

رئیس دانشگاه شیراز ادامه داد: تقویت پژوهش نیازمند تقویت آموزش عالی است و زیربنای آن هم در دستان وزرات آموزش و پرورش قرار دارد و باید گام های بزرگی در این راستا بردارد.

ارشاد تاکید کرد: موفقیت آموزش عالی نیازمند سرمایه گذاری بیشتر است و بودجه آموزش عالی باید از نیم درصد به ۴ در صد افزایش یابد.

وی با آسیب شناسی افزایش کمی دانشگاه ها گفت: دستیابی به دستاوردهای بیشتر نیازمند اصلاح ساختار آموزش عالی و رعایت استاندارد هاست.

رئیس دانشگاه شیراز با اشاره به اهمیت علوم انسانی گفت: علوم انسانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است،اما امروز توجه به آن مورد غفلت واقع شده است.

ارشاد ادامه داد: شکوفایی علوم انسانی نیازمند حمایت دولت است، زیرا رسالت علوم انسانی توسعه اخلاق و رشد اندیشه های انسانی است.

وی تاکید کرد: ثمره بی توجهی به علوم انسانی تولد بی هویتی در جامعه خواهد بود.