شورای عالی انقلاب فرهنگی مظاهر تهاجم فرهنگی را شناسایی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهم آذر ماه سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان امام خمینی(ره) در سال ۱۳۶۳ است. به همین مناسبت با غلامعلی حداد عادل عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد اهمیت و ماموریت های این شورا به گفتگوی کوتاهی انجام دادیم که در ادامه می خوانید؛

غلامعلی حداد عادل گفت: به اعتراف دوست و دشمن انقلاب اسلامی، انقلابی فرهنگی و برآمده از فرهنگ ناب اسلامی است و به همین دلیل برای برنامه ریزی و ساماندهی فرهنگی بر پایه ارزش های انقلاب اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته است.

وی افزود: به همین دلیل و با توجه به همین فلسفه وجودی، شورای انقلاب فرهنگی کار خودش را پا به پای انقلاب ادامه داده و مانند انقلاب اسلامی رشد و اعتلا پیدا کرده و خوشبختانه دستاورهای خوبی هم داشته است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در چند سال اخیر هم که انقلاب اسلامی با «تهاجم و شبیخون فرهنگی» مواجه شده، شورای عالی انقلاب فرهنگی مظاهر و مصادیق این تهاجم و شبیخون را در همه ابعاد مانند فضای مجازی و ... شناسایی و آسیب شناسی کرده است.

حداد عادل در پایان گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه مصوبات خوبی داشته و اکنون نوبت به اجرای این مصوبات است که باید توسط دستگاه های مسئول دنبال شود.