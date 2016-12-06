پژوهشگران برتر دانشگاه لرستان تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی در محل سالن آمفی تئاتر ساختمان مرکزی دانشگاه لرستان با حضور خسرو عزیزی رئیس دانشگاه، هیات رئیسه، مسئولان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان از برترین پژوهشگران دانشگاه به تفکیک دانشکده از بین اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارمندان تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم خسرو عزیزی رئیس دانشگاه لرستان ضمن تبریک هفته پژوهش گفت: کارهای پژوهشی در دانشگاه دیگر نباید مثل گذشته صرفاً ختم به نوشتن یک مقاله شود هر چند این کار هم قابل تحسین است و نباید از اهمیت آن کاسته شود.

وی با بیان اینکه پژوهش ها باید به رفع مشکل و یا معضلی در جامعه بیانجامد تصریح کرد: ما به عنوان یک هیات علمی باید با تجدید نظر در پژوهشهای خود کاملاً ماموریت گرا و هدفمند در راستای رفع موانع و مشکلات صنعتی موجود با توجه به مشخص شدن اولویتهای پژوهشی استان در مسیر درست حرکت کنیم در غیر این صورت از سایر دانشگاه ها عقب خواهیم ماند.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه لرستان هم ضمن ارائه گزارش عملکرد سال گذشته در حوزه پژوهش گفت: خوشبختانه در تمامی حوزه های پژوهش رشدی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد را شاهد هستیم و آمارها رو به رشد هستند.

محمد فیضیان همچنین به راه اندازی مر کز «آپا»، فراهم کردن شرایط راه اندازی مرکز تحقیقات بلوط، ایجاد مرکز «شتابدهی نوآوری» که وظیفه فراهم کردن شرایط برای افراد صاحب ایده را بر عهده دارد و ایستگاه تحقیقاتی گیاهان دارویی در دانشگاه لرستان طی سال گذشته اشاره کرد.