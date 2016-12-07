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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۱

ورود دوباره «مرد زنجبیلی» به کتابفروشی‌ها

ورود دوباره «مرد زنجبیلی» به کتابفروشی‌ها

کتاب «مرد زنجبیلی» نوشته جِی. پی. دانلیوی که با ترجمه رضا اسکندری از سوی انتشارات هیرمند روانه بازار شده بود، به چاپ دوم رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «مرد زنجبیلی» نخستین اثر ادبی جِی. پی. دانلیوی، در سال ۱۹۵۵ منتشر شده و در مجموع با تیراژی بیش از ۴۵ میلیون نسخه چاپ شد. معروف است ‌که در عرض ۶۰ سال هرگز از زیر چاپ بیرون نیامده است. در نظرسنجی Modern Library جهت انتخاب ۱۰۰ رمان برتر قرن بیستم، مرد زنجبیلی رتبه ۹۹ را از آن خود کرد.

در تابستان سال ۱۹۵۴، جِی. پی. دانلیوی نامه‌ای نوشت که مسیر زندگی‌اش را به‌کل تغییر داد. گیرنده نامه، موریس ژیرودی، صاحب امتیاز انتشارات المپیا پرس در پاریس بود. دانلیوی در این نامه آمده بود: آقای عزیز، اینجانب رمانی به زبان انگلیسی به‌روی کاغذ آورده‌ام، با عنوان «سباستین دِنجِرفیلد.»

چاپ دوم این کتاب در شمارگان ۵۰۰۰ نسخه و با بهای ۳۰ هزار تومان راهی بازار شده است. پیش از این و از مترجم  «مرد زنجبیلی»، رمان طریقِ شاهان (The Way Of Kings) ترجمه و راهی بازار شده بود که با استقبال خوبی مواجه شد.

کد مطلب 3842489

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