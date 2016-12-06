به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بنانی پیش از ظهر سه شنبه در همایش آموزشی ابزارهای تامین منابع مالی و تسویه بدهی‌های دولت در اراک، اظهار داشت: کانال های جدیدی طی سال های اخیر برای تامین مالی دولت ایجاد شده و با توجه به کسری در منابع نقدی دولت در این سال ها، موثر و کارآمد واقع شده است.

وی افزود: این روش های جدید تامین مالی باید توسعه و گسترش یابد و در سراسر کشورها و در سطح تمامی استان ها اجرایی شود.

رئیس مرکز مدیریت بدهی و دارایی عمومی وزارت اقتصاد و دارایی بیان کرد: تلاش داریم توزیع گسترده اسناد خزانه ای در همه استان ها عملی شود و امسال از ۵۷۰ هزار میلیارد ریال اعتبارات عمرانی کل کشور، تنها ۶۰ هزار میلیارد ریال آن به صورت نقد پرداخت می شود.

بنانی تصریح کرد: بیش از ۵۰۰هزار میلیارد ریال از مبلغ مذکور که بخش عمده ای از آن است از طریق مجاری درآمدزای مختلف برای دولت تامین می شود.

حسن میرزاخانی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: خوشبختانه قانون بودجه سال ۹۵ مجوز انتشار اوراق مختلف مالی را برای دولت فراهم کرده تا دولت بدهی های خود را به بخش خصوصی از این طریق پرداخت کند.

وی تصریح کرد: در تبصره پنج این قانون، اجازه انتشار ۱۲۰هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره، اوراق تسویه خزانه و اسناد خزانه اسلامی برای دولت پیش بینی شده که در این کارگاه مدیران اجرایی استان با اصول و مبانی استفاده از این ظرفیت قانونی آشنا می شوند.

ظفر افشون، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری استاندار مرکزی نیز در این جلسه اظهار داشت: وضعیت کنونی اقتصاد استان ایجاب می کند که نیازهای دستگاه های اجرایی از طریق ابزارهای جدید مالی تامین شو د، بنابرایندستگاه ها و مسئولان اجرایی استان باید تلاش کنند به این ابزارها و روش های نوین دسترسی یافته و مباحث مالی خود را از این طریق برطرف کنند.

گفتنی است در این کارگروه آموزشی، تعدادی از ذیحسابان دستگاه های اجرایی استان مرکزی و جمعی از مدیران ادارات و نهادها حضور داشتند.