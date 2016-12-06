رمزگشایی دانشمندان از پاهای یک مومیایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو NPR، باستان شناسان ایتالیایی در سال ۱۹۰۴ مقبره ملکه نفرتی تی را در دره ملکه های مصر کشف کردند و میان بازمانده های آن یک جفت زانوی مومیایی شده نیز وجود داشت که به موزه مصر در تورین منتقل شد.

اکنون برای نخستین مرتبه گروهی از محققان سراسر دنیا طیف وسیعی از تحقیقات را روی این زانوها انجام داده اند و با اعتماد اعلام کرده اند این پاها به ملکه مشهور مصر تعلق دارد. در همین راستا آنها آزمایش های مختلفی را شامل تاریخ نگاری رادیو کربن، مطالعات ژنتیکی و آزمایشات شیمیایی را انجام داده اند.

محققان به این نتیجه رسیدند که زانوها متعلق به زنی است که هنگام مرگ حدود ۴۰ سال داشته است. تخمین زده می شود نفرتی تی هم تقریبا دراین سن فوت کرده است. همچنین آزمایشات نشان داد قد صاحب این پاها حدود ۱۶۰ سانتی متر بیشتر بوده که بیش از متوسط قد در آن دوره تاریخی است. در مقبره نفرتی تی نیز یک جفت صندل وجود داشت که به نظر می رسید به طور مخصوص برای فردی با این قد ساخته شده باشد. دانشمندان معتقدند دزدانی که سعی داشته اند طلا و نقره های مقبره را بدزدند احتمالا مسئول تکه تکه شدن مومیایی هستند.

نفرتی تی نقش مهمی در مصر باستان داشته است و به دلیل روابط دوستانه با ملکه کشورهای دیگر در دوران باستان و همینطور زیبایی اش مشهور بوده است.