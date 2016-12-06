به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلیمانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از آغاز عملیات مرمت و باز زنده سازی پل کشکان خبر داد.

وی بیان داشت: پل کشکان یکی از بزرگترین پلهای تاریخی لرستان بوده که در مسیر ارتباطی خرم آباد به کوهدشت واقع شده و ساخت پل بر اساس کتیبه موجود بر روی پل در دوره «بدر بن حسنویه» از سال ۳۸۹ هـ. ق آغاز و در سال ۳۹۹ هـ. ق اتمام پذیرفته است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان اظهار داشت: این پل به شماره ۳۳۵ مورخ ۱۳۱۸/۱/۲۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده که اداره کل میراث فرهنگی لرستان در راستای اهداف حفاظتی و مرمتی خود با اعتباری بالغ بر هزار میلیون ریال عملیات مرمت آن را آغاز کرده است.

سلیمانی گفت: اقدامات این فاز از عملیات مرمت پل کشکان شامل خشکاندن و جمع آوری گیاهان روئیده بر روی بدنه پل، آواربرداری، مرمت استحکامی و باز زنده سازی طاق فروریخته، بندکشی و گل اندود بام طاق است.

بنابراین گزارش پل تاریخی کشکان در بخش چگنی بر روی رودخانه ای به همین نام و در مسیر راه باستانی شاپور خواست به طرهان احداث شده است.

در متون تاریخی از آن به عنوان کژکی یاد شده و طول پل حدود ۳۲۵ متر و عرض هریک از دو چشمه شرقی آن ۲۳.۲۰ متر است.

ارتفاع این پل در بالاترین قسمت ۲۶ متر و در کوتاهترین قسمت ۱۰ متر است و از ۱۲ طاق پل تنها سه دهنه آن تخریب شده و بقیه هنور سالم هستند. برخی از پایه های پل با سنگهای بزرگ و حجاری شده ساخته شده اند.

مواد و مصالح این بنای سترگ از سنگ، گچ و آجر تشکیل شده است و در کنار این پل بقایای سه پل دیگر از دوره های گذشته وجود دارد که با مشخصات پلهای ساسانی قابل مقایسه هستند.

بنای فعلی منسوب به آل حسنویه و مربوط به قرن ۴ ه. ق است که به شماره ۳۵۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

به گفته مدیر پایگاه پلهای تاریخی لرستان باستان شناسان به پل کشکان لقب «مادر پلهای تاریخی ایران» را داده اند و این پل طولانی ترین و عظیم ترین پل در ایران محسوب می شود.