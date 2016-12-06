دولت در مبارزه با قاچاق مماشات می کند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی سوال محمد دهقان نماینده مردم چناران و بینالود از وزیر دادگستری در باره اینکه چه اقداماتی برای مبارزه با ورود هزاران میلیارد تومان قاچاق کالا به کشور انجام شده است، مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان این بررسی این سوال دهقان گفت: هر کالایی که به کشور وارد می شود ضربه به کار کارخانجات وارد شده، کارگران بیکار و اقتصاد ما ضرر می کند؛ با این کار ما فساد را پذیرفته ایم چون با ورود قاچاق کالا به کشور فساد رایج می شود.

وی افزود: قوانین متعدد قبلی را جمع کردیم و در سال ۹۲ قانونی در این باره تصویب کردیم که همه اذعان دارند این قانون در امر مبارزه با قاچاق کالا، قانون جامعی است؛ هم دولت لایحه داد و هم مرکز پژوهش ها کار کارشناسی انجام دادند. در واقع کار جامعی با مشارکت سه قوه صورت گرفت.

این نماینده مجلس ادامه داد: قانون مبارزه با قاچاق کالا با ۷۷ ماده تصویب شد اما کدام یک از این مواد اجرا شده است!؟

دهقان گفت: در مساله مبارزه با قاچاق البته سازمان ها و وزارتخانه های بسیاری درگیر هستند اما ما از وزیر دادگستری سوال کردیم چون وی مسئول مبارزه با فساد در دولت است و در روز رای اعتماد گفت می خواهم محور مبارزه با فساد باشم.

دهقان تصریح کرد: چرا آیین نامه های این قانون در دولت تصویب نشده و اجرایی نمی شود؟ در حالی که مطابق قانون باید دولت سامانه نرم افزاری جامع یک پارچه تهیه و بر فرآیند تجارت نظارت می کرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: مبادی ورودی و خروجی باید کنترل شود سه سال است که از تصویب این قانون گذشته و باید این کارها را انجام می دادید؛ برای نصب شناسه کالا روی کالاها سه سال وقت داشتید ولی در این سه سال چه کار کردید؟

نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز گفت: ۸۰ درصد کالای قاچاق از گمرکات و مبادی رسمی وارد می شود. قانون گفته که باید این امر را کنترل کنید.

دهقان عنوان کرد: اگر امکانات فنی لازم ر ا در سه سال گذشته فراهم می کردید جلوی فساد گرفته می شد. آیا واقعا دولت پول ندارد چند ایکس ری خریداری کند؟

وی با بیان اینکه دولت باید کالاهای وارداتی را کددار می کرد، تصریح کرد: تمام مغازه های بازار امروز انبوه کالاهای قاچاق دارند، بسیاری از مسئولان تعزیراتی برای مبارزه با قاچاق عمل می کنند اما شاهدیم آقای رئیس جمهور در نامه ای عنوان کردند چرا با قاچاق مبارزه می کنید، شیوه نادرستی پیش گرفته اید باید مبارزه با قاچاق در مرزها صورت گیرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: آقای رئیس جمهور شما باید ماده اول مبارزه با قاچاق کالا را می خواندید که گفته هم در مرزها و هم در بازار باید با قاچاق کالا مبارزه شود، شما رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا هستید پس چرا جلوی کسانی که با قاچاق مبارزه می کنند را می گیرید.

وی با اشاره به اینکه باید به طور جداگانه از وزرای راه، کشور و صنعت سوال کنیم، خاطرنشان کرد: تقاضا داریم در دولت اراده ای جدی برای مبارزه با فساد شکل بگیرد.

دهقان با بیان اینکه شما به عنوان محور مبارزه با فساد نباید به این مساله خوش بین باشید تصریح کرد: قانون ملاک نمایندگان، وزرا و رئیس جمهور است، همه باید مطابق قانون عمل کنند.

وی گفت: آقای رئیس جمهور نباید نامه بنویسند که چرا تعزیرات حکومتی قانون را اجرا می کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: انبارها در حال پر شدن از کالای قاچاق است که باید آن را امحا کنید چرا این کالاها را آتش نمی زنید و در این باره مماشات می کنید؟

نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس خاطرنشان کرد: البته در این باره وزیر صنعت هم کوتاهی کرده، طرح شبنم را تعطیل کرد و هیچ جایگزینی برای آن نیاورد که اگر این طرح اجرا می شد و نواقص آن برطرف می گردید فساد و قاچاق کالا تا حد زیادی کنترل می شد.

دهقان در پایان یادآور شد: متاسفانه دولت در تدوین آیین نامه ها و اجرای این قانون کوتاهی کرده است.