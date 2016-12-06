لزوم نظارت بر جمع آوری و دفن پسماندهای پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، عباس شیرخانلو در دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان هرمزگان، عنوان کرد: کارگروه مدیریت پسماند یکی از کارگروه های ویژه و مهم استان است و کلیه مدیران عضو باید اهتمام ویژه ای نسبت به آن داشته باشند.

رئیس کارگروه مدیریت پسماند هرمزگان بر اهمیت ویژه مباحث زیست محیطی تاکید کرد و افزود: تمامی فعالیت های توسعه ای که اتفاق می افتد باید در راستای رفاه عمومی، حفظ سلامت، سطح برخورداری و همه شاخص هایی که از آن بعنوان توسعه پایدار یاد می شود، تعریف شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با ارائه آماری از تولید انواع پسماندها در هرمزگان، تصریح کرد: این آمار حساسیت موضوع را بیشتر بیان می کند و باید مدیریت های اجرایی مطابق قانون مدیریت پسماند و آئین نامه اجرایی آن اقدامات لازم را انجام دهند.

شیرخانلو با اشاره به ماده 7 قانون مدیریت پسماند و تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها و روستاها، اظهار داشت: در گذشته در خصوص مدیریت اجرایی حریم شهرها این تکلیف قانونی انجام نشده و باید راهکارها، مکانیزم ها و شیوه های مدیریت مورد نظر مشخص شود.

وی همچنین خواستار تعیین تکلیف نحوه تملک اراضی دفع پسماند ویژه استان و نظارت بر جمع آوری، حمل و دفن پسماندهای پزشکی شد.