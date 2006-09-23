حمايت وزير امور خارجه چين از حقوق هسته اي ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه مكزيكي "پوربنير"، لي ژائوزينگ وزير امورخارجه چين گفت، بايد به حق قانوني كشورها براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي تنها درصورتي كه از تعهدات بين المللي خود پيروي كنند، احترام گذاشت.

ژائوزينگ در سخناني در مجمع عمومي سازمان ملل متحد از تمام طرفين درگير در موضوع هسته اي ايران خواستار بردباري ، خويشتن داري و اتعطاف پذيري براي حل صلح آميز اين بحران شد.

بر اساس اين گزارش ، چين و روسيه بارها اعلام كرده اند كه از تحريمها برضد ايران حمايت نخواهند كرد .

ژائوزينگ در بخش ديگري از اظهارات خود يادآور شد كه چين با سه ميليون دلار در صندوق تازه افتتاح شده سازمان ملل متحد براي تحكيم صلح مشاركت خواهد كرد.

وزير امور خارجه چين افزود ، پكن به همكاري با ساير كشورها براي ايجاد اصلاحات در سازمان ملل متحد ادامه خواهد داد تا اتحاد و اختيارات اين سازمان تقويت شود و كارآمدي و توانايي اش براي پاسخ گويي به مشكلات افزايش يابد.