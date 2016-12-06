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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۶

نعمت زاده مطرح کرد:

انتقاد از افزایش صدورچک بی محل/تجارت ترجیحی با اوراسیا؛ بزودی

انتقاد از افزایش صدورچک بی محل/تجارت ترجیحی با اوراسیا؛ بزودی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از صدور سالانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون چک بی محل ، گفت: امضای تفاهم نامه تجارت ترجیحی با گروه اوراسیا در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در چهارمین کنفرانس مدیریت استراتژیک با اشاره به اهمیت مدیریت در بخش صنایع، گفت: در سال های قبل از انقلاب با کمک چندتن از مدیران بخش صنعت، مرکز آموزش مدیریت تشکیل دادیم این مرکز در بیش از ۴۰ سال گذشته به تربیت مدیران برای عرصه صنعت کشور پرداخت.

وی با بیان اینکه از همان زمان هم نیاز به تربیت و آموزش مدیران احساس می شد، افزود: در اوایل انقلاب متاسفانه شورای فرهنگی این مرکز را تعطیل کرد که در همان زمان هم به شدت با این موضوع مخالفت کردم زیرا معتقد بودم که ما نیاز به تربیت مدیران داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه پس از آن مرکز کاورزی را تشکیل دادیم، اظهار داشت: بسیاری از مدیران در این مرکز آموزش دیدند زیرا ما در سال های ابتدایی انقلاب هزاران مدیر را از دست داده بودیم که با این راهکار باید جوانان را برای امر مدیریت آموزش می دادیم.

نعمت زاده با اعلام اینکه مدیران باید مسائل پیچیده اقتصادی را حل کنند و نباید همیشه به فکر بودجه باشند، گفت: متاسفانه در حال حاضر می‌بینیم که سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون چک بی  محل صادر می شود و ارزش امضای مدیران بر پای چک ها از بین رفته است.

وی با بیان اینکه بزرگترین سرمایه یک مدیر بنگاه، اعتمادی است که دیگران به وی دارند، اظهار داشت: مدیران باید به این امر توجه داشته باشند که در تمام دنیا برپایه اعتمادی که به مدیران وجود دارد، با آنها وارد سرمایه گذاری و پرداخت تسهیلات می شوند بنابراین در هر وضعیتی از مدیریت که قرار دارند باید به این امر توجه داشته باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به امضای تفاهم نامه این وزارتخانه با گروه اوراسیا، گفت: ما الان با گروه اوراسیا به تفاهم جدیدی رسیدیم و قصد داریم که تجارت ترجیحی را با آنها شروع کنیم و پس از آن به سمت تجارت آزاد برویم که این برای کشورما خیلی خوب است.

کد مطلب 3842516

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