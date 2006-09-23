"شب موسيقي" در تالار وحدت برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر، مدير عامل خانه موسيقي ضمن بيان اين مطلب درجمع خبرنگاران افزود : طبق برنامه ريزي هاي انجام شده قرار بر اين است كه جشن موسيقي امسال را با برنامه اي متفاوت تراز گذشته اجرا كنيم ؛برهمين اساس ازگروه هاي مختلف موسيقي محلي و سنتي دعوت كرده ايم تا دراين برنامه با ما باشند همچنين به مناسبت سال پيامبر اعظم (ع) گروه موسيقي آييني برنامه هايي را نيزاجرامي كند.

وي در ادامه به حضور گروههاي جوان اشاره كرد وگفت : حضور جوان ترها در كنار پيشكسوتان عرصه موسيقي يكي از اهداف برگزاركنندگان جشن خانه موسيقي بوده است به همين دليل اجراهايي از گروه هاي جوان دو نوازي وسه نوازي و همچنين تجليل از پيشكسوتان عرصه موسيقي را شاهد خواهيم بود.

نوربخش خاطر نشان كرد:ازدوموسيقيدان كه در زمينه مولانا آهنگسازي يا تصنيف هايي را در كارنامه كاري خود داشته اند تجليل مي شود .

وي به گسترش برنامه هاي خانه موسيقي اشاره كرد وگفت: يكي از اهداف خانه موسيقي برگزاري جشنواره هاي موضوعي در زمينه هاي گوناگون در استانهاي مختلف است از سوي ديگر درنظر داريم جشن خانه موسيقي را درگرايش هاي گوناگون از يك شب به يك هفته ارتقا دهيم؛از ديگر برنامه هاي خانه تهيه تاريخ صوتي وتصويري موسيقي از آغاز تا اكنون است ودر نظر داريم براي ثبت فعاليتهاي موسيقيدان هاي برجسته ايراني و تاريخ پيدايش سازها فيلم هاي مستندي را بسازيم همچنين تجليل مستمر از پيشكسوتان عرصه موسيقي در جشنهاي متوالي به مناسبت هاي مختلف از ديگر برنامه هاي خانه موسيقي است كه اميدوارم در طول دو سال مديريت من در خانه موسيقي حداقل بخشي از اين اهداف تحقق يابد.

مدير عامل خانه موسيقي در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبني كمبود هاي سالن در سطح شهر گفت:متاسفانه بحث سالن سازي فعلا ازتوان ما خارج است ما حتي به عنوان متولي در بررسي مسائل مربوط به بحثهاي كلان در عرصه موسيقي امكانات لازم را نداريم ورسيدن به اين هدف منوط به همكاري شهرداري در سازمان فرهنگي هنري شهرداري است .