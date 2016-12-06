نقض برجام و تمدید تحریم ها بار دیگر بی اعتمادی امریکا را نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی ظهر سه شنبه در کنگره شهدای دانشجوی استان گلستان که با حضور پرشور دانشجویان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، برگزار شد به تبیین نقش دانشجویان در پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و اظهار کرد: روحانیون و دانشجویان دوقشری بودند که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش پیشگام و پیشران ایفا کردند.

سردار سلامی افزود: دانشجویان به عنوان پرچمداران آزاداندیشی، استکبارستیزی، عدالتخواهی، اسلام طلبی و استقلال خواهی و پیشگامان این انقلاب بزرگ نقش برجسته ای در تحقق انقلاب و پس از پیروزی آن در ترسیم سیمای اقتدار جامعه ملی داشته اند.

وی به ساخت فناوری های مهم علمی توسط دانشجویان اشاره و تصریح کرد: دانشجویان ایرانی توانستند پهپادهای بدون سرنشین با بُرد مسافتی سه هزار کیلومتر بسازند و به همه فناوری های نهفته در پرنده مدرن را شناسایی کنند.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که موفق شدند با ساخت رادار ماهواره ها در آسمان رصد و به دنیای ریز اتم نفوذ کنند و ایران را در ردیف کشورهای دارای فناوری هسته ای قرار دهند دانشجویان بودند.

علت عقب ماندگی مسلمانان تبعیت از کفار است

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی از دانشجویان به عنوان «افسر جنگ نرم» در تقابل با نظام سلطه نام می برند تنها حقیقتی در ذهن و کلام نیست بلکه واقعیتی در ذهن است.

سردار سلامی با اشاره به پیروزی انقلاب بیان کرد: انقلاب شکوهمند اسلامی شبیه ترین واقعه به بعثت اولیه اسلام و مبارزه ای برای نابودی جهل مدرن و اندیشه های مخرب بوده است.

وی خاطرنشان کرد: منطق انقلاب ما این بود که چرا جهان اسلام با دارا بودن بیش از ۵۰ درصد ذخایر انرژی جهان و عظیم ترین موقعیت های ژئوپلیتیک جهانی و فرهنگ غنی اسلامی باید عقب مانده باشد؟

به گفته وی، عامل عقب ماندگی مسلمانان و ارتجاع، تبعیت از طرح ها و نقشه های کفار بوده و انقلاب اسلامی برای قیام الهی و خروج مسلمانان از دایره کفار بوده تا آنها راه سعادت خود را باز یابند.

تمدید تحریم ها نشانه دیگری از دشمنی امریکا است

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه در بازشناسی ابعاد عظیم انقلاب دچار کوتاهی و غفلت شده ایم، گفت: دستیابی به استقلال با سرعت شگفت انگیز در نابرابرترین فضای توازن قدرت شبیه به یک معجزه الهی است.

سردار حسین سلامی افزود: واکنش قدرت های جهانی برای مهار این قدرت نوظهور سخت و سنگین بود و زمانی که حس کردند هندسه اصلی قدرت تغییر کرده به دنبال مهار و تخریب آن افتادند.

سردار سلامی به توطئه های امریکا اشاره و اظهار کرد: ارمغان امریکا از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا امروز، کودتا، نصب مهره های دیکتاتور، غارت ثروت های مادی، عقب نگاه داشتن علمی، تحمیل جنگ های مستقیم خارجی و داخلی، تحریم اقتصادی، تهاجم فرهنگی و ترور دانشمندان ما بوده و امروز تمدید تحریم ها نشانه ای دیگر از تخاصم آنها است.

وی با اشاره به تحریم ها خاطرنشان کرد: هیچ کشوری نمی توانست در مقابل تحریم های همه جانبه مقاومت کند و همه این پیشرفت های نظامی و علمی در فضای آن تحریم ها و محاصره ها اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه میدان جنگ تغییر کرده گفت: امروز هواداران انقلاب اسلامی میدان های جنگ وسیعی علیه دشمنان ایجاد کرده و در مقابل سیاست های آنان ایستاده اند.

نقض برجام بی اعتمادی امریکا را ثابت کرد

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به نقض «برجام» توسط امریکا تصریح کرد: بی اعتباری و بی اعتمادی سیاسی امریکا حتی در پروژه برجام هم روشن شد و تمدید تحریم های داماتو تمام توان امریکا علیه ملت ایران است.

سردار سلامی ادامه داد: ملت ایران تصمیم گرفته حقوق خود را عاقلانه و شجاعانه و بدون هیچ ملاحظه ای از قدرت های به ظاهر بزرگ بستاند و از هرزمان دیگری قدرتمندتر و مسلط تر برشئون و سرنوشت خود هستیم.

به گفته وی، با رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب پیش می رویم و در این راه هیچ دغدغه ای برای تامین منافع و دستاوردهای ملی نداریم.

وی در پایان بیان کرد: امیدواریم دشمنان ما قدرت ملت بزرگ ایران را به درستی محاسبه کنند و دچار خطا در تصمیم نشوند.