ورود دادگستری خراسان شمالی به خانه های دانشجویی بدون نظارت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله قدرتی ظهر سه شنبه در همایش وقف و رسانه با بیان اینکه خانه های دانشجویی بدون نظارت، یکی از آسیب های اجتماعی است که دستگاه قضا با آن مواجه است، اظهار کرد: خانه هایی که از سوی دانشجویان بدون نظارت و پوشش نهادی اجاره می شوند، نیازمند رسیدگی هستند.

حجت الاسلام قدرتی عنوان کرد: اخیرا در مرکز استان، دادستانی به این موضوع ورود پیدا کرده است تا حداقل تفکیک جنسیت در ساختمان هایی که دانشجویان سکونت دارند را انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه مشاهده شده در یک ساختمان تعداد زیادی دانشجوی دختر و پسر باهم زندگی می کنند و نظارت و کنترلی وجود ندارد، افزود: برخی دانشجویان به دلیل نبود خوابگاه های دانشجویی مجبور به اجاره خانه هایی می شوند و اخباری به ما می رسد، اخباری نیست که یک انسان مومن و علاقه مند به ارزش ها آن را بپذیرد.

رئیس کل دادگستری استان با تاکید بر احصاء ضرورت های روز جامعه و نیز جهت دهی موقوفات به سمت و سوی این ضرورت ها، اظهار کرد: وقف خانه های مسکونی برای دانشجویان یکی از اولویت دار ترین جهات وقف است.

حجت الاسلام قدرتی تصریح کرد: تنها با مداخله دستگاه قضا، نیروی انتظامی و برخورد قضایی و تشکیل پرونده نمی توان مشکل را حل کرد، چرا که با این کار تمام زحمات ۱۲ ساله دانشجو از بین می رود، بنابراین باید د این خصوص کار فرهنگی انجام شود.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف دستگاه قضا و نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرم است، عنوان کرد: پیشگیری به معنای دستگیری و زندان نیست و در این خصوص همه دستگاه ها و متولیانی که دغدغه فرهنگی دارند باید به کمک بیایند.

وی وقف را اکمل صدقه جاریه معرفی کرد و گفت: رفع کمبودهای مادی و معنوی، توسعه علم و دانش، جلوگیری از وقوع جرایم، افزایش سطح رفاه عمومی و توسعه بهداشت و درمان از جمله جهت های وقف است.

رئیس کل دادگستری استان با تاکید بر ایجاد وقف های جامع و مشارکتی تصریح کرد: در جهت تبیین و توسعه این گونه وقف ها باید تلاش کنیم تا آثار آن را در جامعه ببینیم.

حجت الاسلام قدرتی یکی دیگر از حوزه های وقف را خانواده مددجویان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر دو هزار زندانی و قریب به ۱۰ هزار خانواده زندانی در استان وجود دارد که در واقع این خانواده ها قشر مغفول مانده هستند که ضرورت دارد وقف هایی نیز در جهت حمایت از خانواده زندانیان انجام شود.

وی بر تاسیس بانک وقف به عنوان یکی از راه های توسعه موقوفات نیز اشاره داشت و تشکیل مراکز مشاوره و خیرین امنیت ساز را نیز در این راستا حائز اهمیت برشمرد.