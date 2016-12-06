تشکل روستایی قزوین؛ پشتوانه محکمی برای اجرای طرحهای کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، فروغ السادات موسوی ظهر سه شنبه در نشست واگذاری اراضی کشاورزی به تشکلهای زنان روستایی، عشایری و زنان سرپرست خانوار که با حضور علی اکبر متقی فرد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ، مریم بیدخام مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین، رضا افلاطونی مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی و تشکلهای زنان روستایی استان در مجموعه باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد اظهار کرد: وجود تشکلها در کشور می تواند نقش موثری در تمامی عرصه های مختلف داشته باشد و بعنوان بازوی توانمند در کنار دولت نقش آفرینی کند.

وی افزود: با انجام بسیاری از کارها و امورات بصورت مشارکتی می توان از بسیاری از سدها عبور کرد بنابراین باید از وجود تشکلهای غیر دولتی استفاده بهینه کرد.

موسوی تصریح کرد: مدیریت ترویج کشاورزی می تواند بعنوان بازوی توانمند با معرفی تشکلهای فعال به امور اراضی کمک شایانی کند زیرا تشکلها می توانند طرح های خود را در مدیریت ترویج و تعاون روستایی مطرح کنند تا بعد از بررسی و طی مراحل از این طرح ها استفاده شود.

وی اضافه کرد : وقتی زمینی به تشکلی واگذار می شود این تشکل می تواند برای چند خانواده ایجاد اشتغال کند بنابراین باید تشکلها حمایت شوند.

مشاور امور بانوان سازمان امور اراضی کشور با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» تاکید کرد: در راستای بحث اقتصاد مقاومتی، سازمان امور اراضی می تواند در راستای واگذاری اراضی کشاورزی و تشکلهای هدف تاثیر گذار باشد و زمینهایی که بازده کار و اشتغالزایی دارند را به تشکلهای زنان روستایی فعال واگذار تا بستر اشتغالزایی در جامعه فراهم شود.

موسوی تصریح کرد : تشکلها و صندوقهای اعتبار خرد زنان روستایی با تخصیص اندکی سپرده، و با سرمایه کم کارهای مطلوبی را در راستای اشتغالزایی، کشاورزی و دامی در روستا انجام می دهند که قابل تحسین است.

وی تاکید کرد: استان قزوین به لحاظ دارا بودن شرایط و بستر مناسب می تواند در زمینه بسته بندی صنایع غذایی مفید و تاثیر گذار باشد. وی ابراز امیدواری کرد: با برنامه ریزی مناسب و حمایت از تشکلهای زنان روستایی بتوان طرح های مناسبی را در زیر بخشهای کشاورزی در سال اقتصاد مقاومتی در روستاهای کشور انجام دهیم.