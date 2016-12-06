معلمان و دانش آموزان برتر پژوهشگر تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عصاره امروزه در نشست خبری که به مناسبت هفته پژوهش در سازمان پژوهش و برنامه ریزی برگزار شد، گفت: هفته پژوهش بیستم آغاز می شود و تا بیست و هفتم ادامه دارد.

وی افزود: زنگ نمادین هفته پژوهش بیست و یکم آذر ماه با حضور وزیر آموزش و پرورش و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به صدا درمی آید.

دبیر ستاد هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: تعداد ۱۰۲ طرح از معلمان پژوهنده به دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد از ۳۲ معلم تجلیل خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین ۵۲ پژوهشگر برتر داشتیم که ۶ نفر از این افراد بر اساس ضابطه و شاخص های ما به عنوان پژوهشگر برتر معرفی و تجلیل می شوند.

عصاره ادامه داد: ۲۴ طرح پژوهشی ارائه شده که ۵ مورد از آنها مورد تجلیل قرار می گیرد.

وی همچنین به پایان نامه های برتر مربوط به کارشناسی ارشد و دکتری اشاره کرد و گفت: ۵ مورد در مقطع دکتری و ۱۸ مورد در مقطع کارشناسی ارشد به دبیرخانه ارسال شده است که در هر مقطع از یک پایان نامه برگزیده تقدیر می شود.

دبیر ستاد هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: روز بیست و یکم آذر ماه نیز از ۲۱ دانش آموز در مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم تجلیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه تعداد ۶۰۰ هزار پژوهش سرا داریم گفت: از ۱۸ پژوهشسرا برتر تجلیل خواهد شد.