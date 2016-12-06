نیروهای عراقی وارد منطقه «السلام» موصل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «سومریه نیوز»، نیروهای عراقی به پیشروی های گسترده خود در نبرد با تکفیریهای داعش در شهر موصل ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، نیروهای عراقی در جدیدترین دستاورد خود در نبرد با تکفیریها موفق به ورود به منطقه «السلام» واقع در کرانه چپ شهر «موصل» شدند.

خبر دیگر اینکه نیروهای «حشد الشعبی» به تسلط بر منطقه «تل عبطه» واقع در محور غربی شهر موصل نزدیک می شوند.

طبق دستور «حیدر العبادی» نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، عملیات آزادسازی محور غربی موصل به طور کامل به حشد الشعبی سپرده شده است.

گفتنی است، عملیات آزادسازی شهر موصل توسط نیروهای ارتش، پلیس، حشد الشعبی و پیشمرگه عراق همچنان در جریان است.