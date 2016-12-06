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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۵

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

تشکلهای فعال زنان روستایی استان قزوین حمایت می شوند

تشکلهای فعال زنان روستایی استان قزوین حمایت می شوند

قزوین- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: از تشکلهای فعال زنان روستایی استان در حوزه تولیدات کشاورزی حمایت می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متقی فرد ظهر سه شنبه در نشست واگذاری اراضی کشاورزی به تشکلهای زنان روستایی، عشایر و زنان سرپرست خانوار که با حضور فروغ السادات موسوی مشاور امور بانوان سازمان امور اراضی کشور، مریم بیدخام مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین، رضا افلاطونی مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی و تشکلهای زنان روستایی استان در مجموعه باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد بیان کرد: طی سالهای اخیر زنان توانستند با حضوری پررنگ  در جامعه خصوصا در حوزه های علمی  دید و نگاه را به جایگاه زنان تغییر دهند.

وی اظهار داشت: در حوزه تولید محصولات کشاورزی تفاوتی بین مردان و زنان  نیست بلکه در اکثر عرصه های تولیدی زنان توانستنه اند با توانمندیهای بالقوه خود از مردان پیشی بگیرند و موفق تر ظاهر شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به اهمیت کشاورزی و تولید در تامین امنیت غذایی جامعه بیان داشت : در راستای بحث اقتصاد مقاومتی؛ جهاد کشاورزی استان چند برنامه اصلی و مهم دارد تا با اجرا و عملیاتی کردن آن بتوان در جهت اشتغالزایی در بخش کشاورزی گامهای موثرتری را بردارد.

متقی فرد با تاکید بر اینکه تشکلهای زنان روستایی استان باید فعال تر شوند گفت : در بسیاری از استانهای کشور تشکلهای زنان روستایی با سرمایه اندک توانسته اند از مزایا و تسهیلات توسعه بخش کشاورزی استفاده  و اشتغالزایی ایجاد کنند که در استان قزوین نیز به این امر باید توجه ویژه ای شود و تشکلهای زنان روستایی حضوری پررنگ  در عرصه های کشاورزی داشته باشند.

وی با اشاره به  تفاهم نامه ای که در راستای واگذاری اراضی کشاورزی به تشکلهای زنان روستایی، عشایر ی و زنان سرپرست خانوار در این نشست منعقد خواهد شد تصریح کرد : با فعال تر شدن تشکلهای زنان روستایی و اجرای اینگونه طرح ها در حوزه کشاورزی بتوان گام موثری در راستای رشد و توسعه بخش کشاورزی استان برداریم.

مدیر اموراراضی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین هم به نقش زنان  روستایی و عشایر در تولید محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: با واگذار ی اراضی کشاورزی به زنان و مشارکت آنان در امر تولید می توان زمینه اشتغال و حضور زنان را در  بخش کشاورزی پررنگ کرد.

رضا افلاطونی  در ادامه با اشاره به این نکته که زنان در جامعه کشاورزی و روستایی بیش از مردان در امر تولید فعال هستند از طرح این سازمان برای واگذاری اراضی کشاورزی به زنان روستایی، عشایری و سرپرست خانوار خبر داد.

وی ابزار امیدواری کرد: با اجرای این طرح و امضای تفاهم نامه  با امور زنان استانداری شاهد حضور بیش از پیش  زنان در عرصه تولید محصولات کشاورزی باشیم.

کد مطلب 3842537

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