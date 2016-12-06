تشکلهای فعال زنان روستایی استان قزوین حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متقی فرد ظهر سه شنبه در نشست واگذاری اراضی کشاورزی به تشکلهای زنان روستایی، عشایر و زنان سرپرست خانوار که با حضور فروغ السادات موسوی مشاور امور بانوان سازمان امور اراضی کشور، مریم بیدخام مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین، رضا افلاطونی مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی و تشکلهای زنان روستایی استان در مجموعه باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد بیان کرد: طی سالهای اخیر زنان توانستند با حضوری پررنگ در جامعه خصوصا در حوزه های علمی دید و نگاه را به جایگاه زنان تغییر دهند.

وی اظهار داشت: در حوزه تولید محصولات کشاورزی تفاوتی بین مردان و زنان نیست بلکه در اکثر عرصه های تولیدی زنان توانستنه اند با توانمندیهای بالقوه خود از مردان پیشی بگیرند و موفق تر ظاهر شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به اهمیت کشاورزی و تولید در تامین امنیت غذایی جامعه بیان داشت : در راستای بحث اقتصاد مقاومتی؛ جهاد کشاورزی استان چند برنامه اصلی و مهم دارد تا با اجرا و عملیاتی کردن آن بتوان در جهت اشتغالزایی در بخش کشاورزی گامهای موثرتری را بردارد.

متقی فرد با تاکید بر اینکه تشکلهای زنان روستایی استان باید فعال تر شوند گفت : در بسیاری از استانهای کشور تشکلهای زنان روستایی با سرمایه اندک توانسته اند از مزایا و تسهیلات توسعه بخش کشاورزی استفاده و اشتغالزایی ایجاد کنند که در استان قزوین نیز به این امر باید توجه ویژه ای شود و تشکلهای زنان روستایی حضوری پررنگ در عرصه های کشاورزی داشته باشند.

وی با اشاره به تفاهم نامه ای که در راستای واگذاری اراضی کشاورزی به تشکلهای زنان روستایی، عشایر ی و زنان سرپرست خانوار در این نشست منعقد خواهد شد تصریح کرد : با فعال تر شدن تشکلهای زنان روستایی و اجرای اینگونه طرح ها در حوزه کشاورزی بتوان گام موثری در راستای رشد و توسعه بخش کشاورزی استان برداریم.

مدیر اموراراضی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین هم به نقش زنان روستایی و عشایر در تولید محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: با واگذار ی اراضی کشاورزی به زنان و مشارکت آنان در امر تولید می توان زمینه اشتغال و حضور زنان را در بخش کشاورزی پررنگ کرد.

رضا افلاطونی در ادامه با اشاره به این نکته که زنان در جامعه کشاورزی و روستایی بیش از مردان در امر تولید فعال هستند از طرح این سازمان برای واگذاری اراضی کشاورزی به زنان روستایی، عشایری و سرپرست خانوار خبر داد.

وی ابزار امیدواری کرد: با اجرای این طرح و امضای تفاهم نامه با امور زنان استانداری شاهد حضور بیش از پیش زنان در عرصه تولید محصولات کشاورزی باشیم.