نمایشگاه فرهنگی- هنری اجلاس نماز در البرز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه فرهنگی- هنری اجلاس نماز ظهر سهشنبه با حضور استاندار البرز، فرماندار کرج و جمعی از مدیران استانی باهدف ترویج فرهنگ نماز و نمازخوانی افتتاح شد.
آموزش وضو خانمها و آقایان، وضو در قاب تصویر، گفتمان نماز صحت قرائت خانمها و آقایان، نماز و زمان، ملزومات نماز، شیوههای دعوت و غیره غرفههای موجود در نمایشگاه فرهنگی- هنری اجلاس نماز است.
مرکز مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی نمایندگی البرز، اداره کل بهزیستی، کمیته امداد، آموزشوپرورش، بنیاد شهید، سازمان حج و زیارت، مدرسه قرآن و عترت اهلبیت دانشگاه تهران، ستاد اقامه نماز استان لرستان، دانشگاه پیام نور البرز و... ازجمله نهادهایی هستند که در نمایشگاه نماز دارای غرفه هستند.
علاقهمندان برای بازدید از نمایشگاه فرهنگی- هنری میتوانند صبحها از ساعت ۹ تا اذان ظهر و عصرها از ساعت ۳ تا بعد از اذان مغرب به محل دائمی نمایشگاههای فرهنگی- هنری استان البرز به آدرس خیابان مطهری، نبش شاهد ۲، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز مراجعه کنند.
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