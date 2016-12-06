عیادت مدیران موسیقی از استاد حسین دهلوی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی، سید محمد میرزمانی رییس هیات مدیره خانه موسیقی، فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی، بهرام جمالی مدیر عامل انجمن موسیقی به همراه سوسن اصلانی همسر استاد دهلوی، محمدعلی جزایری عضو کانون پزشکان خانه موسیقی و حمیدرضا عاطفی مدیر اجرایی خانه موسیقی روز گذشته ۱۵ آذرماه با حضور در آسایشگاه «وارستگان» از استاد حسین دهلوی دیدار کردند.

در این دیدار مسئولان موسیقی ضمن گفتگو با پزشکان معالج حسین دهلوی از نزدیک در جریان روند درمانی و وضع جسمانی این استاد پیشکسوت قرار گرفتند.

نوربخش در این دیدار از نقش ارزنده استاد حسین دهلوی در موسیقی کشور و تربیت شاگردان فراوان توسط این استاد یاد کرد و برای این هنرمند آرزوی سلامتی و تندرستی کرد.

سوسن اصلانی هم ضمن قدردانی از حضور مسئولان موسیقی بر بالین استاد دهلوی خواستار توجه هر چه بیشتر مسئولان به استادان و پیشکسوتان شد.

حسین دهلوی هنرمند پیشکسوت موسیقی کشورمان که طی سال های اخیر به بیماری آلزایمر مبتلاست چندی است با صلاحدید و تحت نظر خانواده در آسایشگاه بستری شده است.