به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد مهدی رضوی، معاون روابط عمومی پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر از رونمایی ۱۱ جلد از مجموعه فقه و زندگی خبر داد و گفت: حجت الاسلام سید محمد سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) از بخشهای مختلف پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر همچون معاونت پژوهش و معاون سایت و دانشنامه بازدید خواهد داشت و در مراسم رونمایی کتابهای تازه منتشر شده این پژوهشکده به ایراد سخنرانی میپردازد.
وی بیان کرد: در این مراسم از کتابهای احکام صرافی، بیمه و تأمین اجتماعی، پوشاک، آژانس تلفنی، آداب و احکام رانندگان، سوپرمارکتها، میوه و تبار و احکام عمومی بازار رونمایی میشود.
معاون روابط عمومی پژوهشکده امر به معروف ابراز کرد: مراسم رونمایی تازههای نشر در روز چهارشنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۵٫۳۰ برگزار میشود.
حجت الاسلام رضوی عنوان داشت: این مراسم در پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر واقع در قم، بلوار معلم، خیابان سیمه، کوچه ۱۲ و پلاک ۳۵۵ برگزار میشود.
نظر شما