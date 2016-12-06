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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۰

صبح امروز؛

پیکر دو شهید مدافع حرم در مشهد تشییع شد

پیکر دو شهید مدافع حرم در مشهد تشییع شد

مشهد ـ پیکر دو شهید مدافع حرم صبح امروز در مشهد تشییع و در گلزار شهدای بهشت رضا(ع) مشهد به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه مراسم تشییع  پیکرهای مطهر دو شهید مدافع حرم به نام‌های شهیدان حسین محرابی و حسینعلی میرزایی از مقابل مجتمع فرهنگی، مذهبی مهدیه مشهد به سمت حرم مطهر رضوی برگزار شد.

همچنین پیکر این شهدای والامقام پس از تشییع و طواف در حرم امام مهربانی‌ها در گلزار شهدای بهشت رضا(ع) مشهد به خاک سپرده شد.

لازم به ذکر است مراسم وداع با این شهدای والامقام شامگاه دوشنبه در مسجد الزهرا(س) مشهد برگزار شد.

شهید حسین محرابی در روز شهادت امام رضا(ع) و شهید حسینعلی میرزایی حدود ۱۰ روز پیش در دفاع از حرم ائمه معصومین(ع) در سوریه به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

گفتنی است از شهید حسین محرابی سه فرزند و از شهید حسینعلی میرزایی دو فرزند به یادگار مانده است.

کد مطلب 3842547

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