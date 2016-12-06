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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۰۰

نماینده مردم کرمان و راور:

حقوق معوق بازنشستگان فولاد هر چه سریعتر پرداخت شود

حقوق معوق بازنشستگان فولاد هر چه سریعتر پرداخت شود

کرمان - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم پرداخت حقوق معوق بازنشستگان فولاد گفت: در جلسه‌ای فوری با وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی پیگیر پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد خواهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور؛ محمدرضا پورابراهیمی در جلسه‌ای با حضور رئیس صندوق  بازنشستگان فولاد کشور و نمایندگان بازنشستگان فولاد کشور با تاکید بر پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان فولاد اظهار کرد: حقوق معوق بازنشستگان فولاد باید هر چه سریعتر پرداخت شود و در این خصوص پیگیری تصویب مصوبات لازم برای حل مشکلات صندوق بازنشستگان فولاد در بودجه ۹۶ انجام خواهد شد.

پورابراهیمی افزود: پیرو جلسه دیروز و با توجه به مشکل این قشر از جامعه، امروز در جلسه‌ای فوری با وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی پیگیر پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد خواهم شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برنامه ششم توسعه افزود: برای حل مشکلات صندوق بازنشستگان فولاد باید با تصویب احکام مورد نیاز در کمیسیون تلفیق برنامه ششم موضوع پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد را برطرف کرد.  

نماینده مردم کرمان و راور در پایان با تاکید بر تعیین بازه زمانی مشخص برای فعال سازی معادن غیر فعال زغالسنگ استان کرمان افزود: با استفاده از ظرفیت های تخصصی و نیروی انسانی منطقه می توان با فعال سازی معادن غیر فعال با کمترین هزینه زمینه اشتغالزاریی برای بیش از هزار نفر در استان کرمان فراهم کرد.

کد مطلب 3842567

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