اشتغال معلولان اردبیلی اولویت جدی است/معلولیت ۴ درصد از جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد ستاری ظهر سهشنبه در مراسم روز جهانی معلولان در اردبیل تصریح کرد: با وجود اینکه سهمیه سهدرصدی استخدام معلولان در ادارات پیشبینی شده است اما در عمل به حدی این میزان اندک است که نمیتواند به شکل مطلوب عملیاتی شود.
وی افزود: به عنوان مثال ادارهای که ۱۰ نفر استخدامی دارد مشخص نیست چگونه سه درصد سهمیه معلولان را میتواند اعمال کند و به همین دلیل بازنگری در قوانین استخدامی و توجه به اشتغال معلولان در اردبیل اهمیت ویژه دارد.
مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به اینکه در کشور قانون جامع حمایت از معلولان مصوب شده و سهمیه سهدرصدی نیز پیشبینی شده است، متذکر شد: با این وجود به دلیل مشکلات اجرایی قانون، این قانون مورد بازنگری قرار گرفته و امید میرود موارد جدید طرح شده به تصویب برسد.
به گفته ستاری از جمله مهمترین موارد مطرح شده در قوانین پیشنهادی جدید سهم حمایت از معیشت معلولان است که با توجه به اینکه ارقام پرداختی پاسخگو نیست مبلغی در حدود ۸۰ درصد از حقوق پایه کارگری پیشبینی شده است.
وی با اشاره به افزایش سهم استخدام معلولان به شش درصد در قوانین پیشنهادی متذکر شد: امید میرود با تصویب این قوانین گشایشی در وضعیت معلولان حاصل شود.
پوشش ۱۹ هزار معلول در بهزیستی اردبیل
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل در خصوص نرخ معلولیت در اردبیل افزود: در حال حاضر ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر در سامانه بهزیستی استان ثبت شدهاند که از این تعداد پنج هزار و ۲۰۰ نفر کمکهزینه دریافت میکنند.
ستاری با اشاره به مطالعه شیوع معلولیت زیر ۱۴ سال در سال گذشته متذکر شد: این تحقیقات نشان میدهد ۳.۴ درصد از افراد زیر ۱۴ سال معلولیت دارند و به عبارتی ۱۱ هزار نفر بر اساس این تحقیق در استان معلول زیر ۱۴ سال هستند.
وی با یادآوری تحقیقات جامعتری در سال ۸۵ متذکر شد: در این تحقیقات نیز معلولیت ۴.۹ درصد از جمعیت محرز شده بود که با توجه به جمعیت ۱.۳ میلیون نفری اردبیل بیش از ۶۰ هزار نفر در این استان معلول هستند.
مدیرکل بهزیستی استان بخشی از برنامههای این مجموعه را علاوه بر حمایت معلولان در اجرای برنامههای پیشگیری دانست و تأکید کرد: به عنوان مثال در نظر داریم در موضوع غربالگری تنبلی چشم ۹۰ درصد از جمعیت را پوشش دهیم.
ستاری با اشاره به پوشش بالای ۹۰ درصدی غربالگری شنوایی نیز اضافه کرد: علاوه بر این کاهش اختلالات دیگر از جمله اختلالات ژنتیکی و کاهش ازدواجهای فامیلی نیز پیگیری میشود.
وی به انجام طرح غربالگری اختلالات اضطرابی کودکان پنج الی شش سال اشاره و تأکید کرد: بخشی از برنامههای شناسایی و پیشگیری معلولیت نیز به کودکان اوتیسم اختصاص یافته است.
وی با تأکید به اینکه ممکن است خانوادهای کودک اوتیسم داشته باشد اما از آن مطلع نباشد، اضافه کرد: در نظر داریم با شناسایی این گروه از کودکان و آموزش به والدین زمینههای حمایتی از این کودکان را فراهم کنیم.
مدیرکل بهزیستی استان به شناسایی هشت هزار و ۲۹ معلول در بخش روستایی نیز اشاره کرد و گفت: ۳۳ درصد از معلولان شناسایی شده جسمی و حرکتی هستند و در واقع این گروه از معلولان بیشترین آمار جامعه معلولان را شامل میشوند.
به گفته ستاری از جامعه آماری معلولان روستایی ذکر شده ۲۴ درصد معلولان ذهنی، ۱۹ درصد شنوایی و بویایی، ۱۴ درصد روانی، هشت درصد بینایی و دو درصد چند معلولیتی هستند.
ارائه مسکن به ۳۳ خانواده دو معلوله
وی از جمله مهمترین برنامههای بهزیستی را توسعه توانبخشی غیردولتی عنوان و اضافه کرد: در این راستا در نظر داریم از ظرفیت مراکز غیردولتی در طرحهای پیشگیری و حمایتی معلولان استفاده کنیم.
مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به اینکه بخشی از توانمندسازی از طریق تشویق معلولان به تحصیل و ورزش انجام میشود، متذکر شد: در بین معلولان استان ۵۰۰ معلول نخبه شناسایی شده است.
ستاری به فعالیت سه هیئت ورزشی با ۳۱ تیم در استان اشاره و تأکید کرد: ۴۷۰ ورزشکار معلول در این هیئتها مشغول به فعالیت هستند و در ششماهه نخست سال جاری نیز جهت حمایت از هیئتها ۷۹۰ میلیون ریال به آن ها پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه ۱۱ انجمن ویژه معلولان با چهار هزار و ۵۰۰ نفر عضو در استان فعالیت دارند، متذکر شد: علاوه بر این ۳۱ مرکز غیردولتی توانبخشی با هزار و ۴۵۰ نفر عضو معلول در استان فعال است.
وی از برنامههای بهزیستی برای اشتغالزایی معلولان را ارائه تسهیلات ایجاد اشتغال دانست و گفت: در هفتماهه سال جاری برای ۴۰۰ نفر شغل ایجاد شده و تا پایان سال برای ۶۲۰ نفر شغل ایجاد میشود.
به گفته مدیرکل بهزیستی استان ۶۴ خانواده دو معلوله شناسایی شده است که برای ۳۳ مورد مسکن تهیه شده و برای مابقی نیز پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال بلاعوض جهت تهیه مسکن در دستور کار است.
وی همچنین به ضرورت مناسبسازی اماکن و معابر عمومی اشاره کرد و افزود: متأسفانه همچنان ساختمانهای عمومی که مناسبسازی نشده است، وجود دارد و این موضوع رفتوآمد معلولان را با مشکل مواجه میسازد.
ستاری با اذعان به مناسبسازی ۵۳ درصد از ساختمانهای اداری مرکز استان تأکید کرد: لازم است مسئولان به موضوع مناسبسازی با هدف ارائه فرصت برابر برای دسترسی به امکانات توجه داشته باشند.
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