همایش «بازشناسی نقش کسما در جنبش جنگل» برگزار می شود

دبیر اجرایی همایش « بازشناسی نقش کسما در جنبش جنگل» درباره لزوم برگزاری این همایش به خبرنگار مهر گفت: «میرزا کوچک جنگلی» بزرگترین نماد هویتی ما در گیلان است با این حال هنوز به ابعاد مختلف نهضتی که هفت سال شعارش مبارزه با استعمار و استقلال کشور بود؛ پرداخته نشده است.

سروش اکبر زاده با اشاره به لزوم بررسی ابعاد مختلف نهضت جنگل تصریح کرد: میرزا کوچک جنگلی به عنوان رهبر یک نهضت، فردی با آرمان های اجتماعی و سیاسی بود و هدفش از برپایی یک جنبش در جنگل های گیلان، تحزیه طلبی نبود.

وی افزود: میرزا با همگرایی بین گروه های مختلف فکری، اعم از روحانیان، تجار و بازرگانان، دهقانان و روشنفکران، تلاش داشت، گستره فکری خود را وسعت ببخشد. و طی هفت سال توانست نه تنها کل گیلان بلکه کشور و حتی کشورهای همسایه را هم تحت تاثیر قرار داد .

دبیر اجرایی همایش با اشاره به آغاز جنبش جنگل در« دهستان کسما» تاکید کرد: توجه به عواملی که چرا میرزا به جای روستای«گشت رودخان» در شهرستان فومن، و یا روستای« سیاه درویشان» در شهرستان صومعه سرا، «کسما» و جنگل های تولم را به عنوان استقرار حرکت خود آغاز کرد؛ تاکنون مورد بررسی همه جانبه قرار نگرفته است. بنابراین ضرورت داشت ضمن بررسی پتانسیل های این منطقه جغرافیایی- که در جنبش مشروطه هم نقش فعالی داشت- به شخصیت های تاثیر گذار این منطقه نظیر «حاج احمد کسمایی»، « ابراهیم بزاز کسمایی» و «میرزا حسین خان کسمایی»، سردبیر روزنامه جنگل و... که در سایه میرزا کوچک خان قرار گرفته اند؛ بیشتر پرداخته شود.

اکبر زاده تاکید کرد: نهضت جنگل ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، دینی و تاریخی دارد و لازم است برای رسیدن به تفاسیر جدیدی از این واقعه مهم تاریخی ، هرسال زوایای مختلف این جنبش مورد نقد و بررسی علمی قرار گیرد.

وی از ارسال ۳۰ مقاله به دبیرخانه همایش خبر داد و افزود: ۳۰ عنوان مقاله توسط اعضای هیات علمی همایش مورد بررسی قرار گرفت و از این تعداد، ۱۸ عنوان مقاله با تصویب هیات داوران پذیرفته شده است.

اکبر زاده اعلام کرد: هشت عنوان از مقالات برتر در روز همایش توسط نویسندگان مقاله قرائت و پس از پایان همایش نیز تمامی مقالات در یک مجلد منتشر می شود.

وی یادآوری کرد: مقاله هایی با عناوین؛« بررسی زمینه ها و پیدایش زمینه های شکل گیری و جاگزینی جنبش جنگل در کسما»، بررسی محتوایی سیاسی و اجتماعی نشریه جنگل»، رویکرد سیاسی و خاستگاه فرهنگی میرزا حسین خان کسمایی»، زندگی نامه سیاسی و فرهنگی میرزا حسین خان کسمایی»، «کسمایی ها در شورای اتحاد اسلام»، « نگاهی به کتاب یادداشت های حاج احمد کسمایی»، « کسما در ادبیات معاصر» و «نقد و بررسی نقش مردم آلیان در نهضت جنگل» از جمله مقالاتی هستند که پس از مراسم افتتاحیه توسط نویسندگان مقاله ارائه می شود.

همایش « بازشناسی نقش کسما در جنبش جنگل» صبح روز پنجشنبه ۲۵ آذر ماه همزمان با روز پژوهش، با حضور دکتر محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در مجتمع رفاهی- فرهنگی آموزش و پرورش دهکده ساحلی انزلی برگزار می شود.