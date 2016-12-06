مدارس صدرا قرارگاه تخصصی تربیت نیروهای ولایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان امیری ظهر سه شنبه در نشست با رییس سازمان مدارس علوم و معارف اسلامی مرکز و جمعی از روسای دفاتر و مدیران دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی صدرای مازندران در سالن شهدای مازندران اداره کل تبلیغات اسلامی استان ضمن عرض تسلیت بمناسبت فرا رسیدن ایام شهادت امام حسن عسگری (ع) و با تاکید بر برگزاری جشن نهم ربیع الاول روز آغاز امامت و ولایت در تمامی دبیرستان‌های معارف اسلامی صدرای استان اظهار داشت: دبیرستان‌های معارف اسلامی صدرا از باقیات و صالحات سازمان تبلیغات اسلامی است و در راستای ترویج و نشر معارف اسلامی و الهی گام‌های بسیار ارزشمندی از سوی این مدارس در کشور برداشته شده است.

وی در ادامه با تقدیر از فعالیت‌های صورت گرفته در خصوص تربیت نیروهای مستعد و ارزشی از سوی مدارس معارف اسلامی سراسر کشور به ویژه مازندران افزود: با توجه به فرا رسیدن ایام آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) شایسته است جشن‌های مفصلی از سوی مدارس دبیرستان‌های معارف اسلامی صدرای کشور در راستای ترویج این ایام برپا شود و مسئله ولایت باید در این ایام برجسته و پرداخته شود.

وی تجدید بیت با امام حاضر را بسیار مهم و ارزشمند دانست و تصریح کرد: باید برای خشنودی و جلب رضایت حضرت ولی عصر (عج) از همه ظرفیت‌های موجود در نظام اسلامی بهره گیری کرد و اهتمام ویژه ای به این ایام داشته باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با گرامی داشت یاد و خاطره مرحوم فتحی رییس اسبق سازمان مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا و با تقدیر از بهرام سری رییس جدید این سازمان بیان داشت: هرچقدر به این مدارس در سطح آموزشی و تربیتی نگاه ویژه ای شود قطعاً برای نظام اسلامی مفید و اثر گذار خواهد بود.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان در پایان با تاکید به هوشمند سازی و ارتقاء سطح کیفی آموزشی این مدارس خاطر نشان کرد: دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی مرکز و قرارگاه تخصصی تربیت نیروهای دینی و ولایی است و در آینده باید با سرمیه گذاری در این بخش از وجود فارغ التحصیلان این مدارس در حوزه نشر و ترویج فرهنگ دینی بهره گرفت.